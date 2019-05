'Bago!az' lehiaketaren final handia Eider, Dánae eta Andrea nor baino nor gehiago, 'Bago!az'eko final handian. Hiruretako bat izango da'Go!azen' telesaileko hurrengo denboraldiko aktoreetako bat Viernes, 31 mayo 2019, 09:53

'Bago!az' lehiaketaren final handia eskainiko dute ETB1ek eta eitb.eus-ek ostiral honetan, 21:00etatik aurrera. Hiru neska pasa dira finalera hirugarren edizio honetan: Eibarko Andrea Garcia, Zornotzako Eider Etxeandia eta Irungo Dánae Riaño.

Irabazlea 'Go!azen' telesaileko hurrengo denboraldiko aktoreetako bat izango da. Hamabost hautagaik hasi zuten otsailean lehiaketa honen hirugarren edizioa: 7 lehiakidek eta 8 "olloki"k. Hamabi saioren ondoren, hiru dira finalera iritsi direnak, baina bidean talentu handiko gazteak gelditu dira.

Finalista bakoitzak bi abesti prestatuko ditu. Abesti hauek beraiek aukeratu dituzte. Finaleko lehen fasean hirurek lehen abesti bat kantatuko dute eta ondoren epaimahaiak botoak emango ditu. Puntu gehien lortzen dituzten bi lehiakideak azken duelura pasatuko dira, eta duelu honetan erabakiko dute nor izango den 'Bago!az'eko lehiakide irabazlea.

Lehen faserako Eiderrek Ken Zazpiren 'Gernikan' abestuko du, Dánaek Beyoncéren 'Love on top' eta Andreak Queen taldearen 'Somebody to love' abestiaren bertsio propioa ekarriko du.

Gainera, coachek ere abesteko parada izango dute. Saldias, Alkain, Andoni eta Alex The Eagles talde kaliforniarraren azalean sartuko dira eta 'Hotel California'ren euskarazko bertsioa abestuko dute. Maria Amolategi, Ylenia Baglietto eta Iker Villak, berriz, Bonnie M taldearen abestirik onenak ekarriko dizkigute.

Finalisten eta coachen abestiez gain, beste emanaldi batzuk ere izango dituzte. Adibidez, aurreko edizioko irabazlea, Maria Redondo, etorriko da eta Governors taldearen 'Hezurraren kultura' abestuko du. Sorpresa gehiago ere izango dira, lehiakide ohien eta 'Go!azen'eko aktoreen eskutik zirraraz beteta egongo da 'Bago!az'eko finala.

'Bago!az'eko finala ostiral honetan izango dugu ikusgai ETB1en eta eitb.eus-en 21:00etan.