Los autores del documental 'Dos Cataluñas' devuelven un premio entregado por Puigdemont Puigdemont (i) y Longoria posan tras la entrega del premio en la gala. / Efe «Eso se convirtió en un mitin político del que no queríamos formar parte», afirmó uno de los realizadores COLPISA / AFP Miércoles, 13 febrero 2019, 00:33

Los directores del documental Dos Cataluñas devolvieron este martes un premio de la fundación alemana 'Cinema for Peace' entregado por el expresidente catalán Carles Puigdemont denunciando haber sido instrumentalizados, explicó uno de ellos a la AFP. «Esta mañana hemos devuelto el premio», explicó desde Berlín en conversación telefónica con la AFP Álvaro Longoria, director del documental junto a Gerardo Olivares.

Esta producción, que narra la crisis generada por el intento de secesión catalán de octubre de 2017, recibió el premio de la categoría Cine para la Paz y la Justicia en una gala celebrada el lunes en Berlín con Puigdemont como gran protagonista.

El líder independentista no sólo entregó el premio, sino que pronunció un discurso contra el juicio abierto este martes en Madrid contra sus compañeros por el intento de secesión y presenció desde el escenario la interpretación de la soprano alemana Anna Maria Kaufmann de 'Don't cry for me Catalonia', una versión de la clásica 'No llores por mí, Argentina'. «Eso se convirtió en un mitin político del que no queríamos formar parte», afirmó Longoria que recogió solo el premio puesto que su compañero de dirección prefirió no asistir cuando supo de la presencia de Puigdemont.

En cambio, Longoria decidió asistir después de que la organización les prometiera que el acto «no se politizaría» y que la presencia del expresidente catalán sería solo para entregar el premio que finalmente decidieron devolver. «Nos ha parecido que no representa el espíritu del documental, que está hecho desde la neutralidad, y que se ha fallado a nuestra ética profesional. No queremos ser instrumento de manipulación informativa», afirmó el director del documental difundido en Netflix .