'Arde Madrid' no tendrá segunda temporada

«Esto no ha sido nada fácil, pero valorando cuestiones personales y profesionales, los creadores de 'Arde Madrid' hemos decidido no hacer segunda temporada». De esta forma anunció ayer el director y actor Paco León que la serie que contaba las andanzas de Ava Gardner en la España franquista no tendrá continuación. La noticia sorprende porque Movistar+ había anunciado la renovación de este proyecto pocos días después de estrenar su primera tanda de ocho episodios y se supone que el equipo conformado por León y su esposa, Anna R. Costa, andaba ahora trabajando en los guiones de la segunda temporada.

Desarrollada en un exquisito blanco y negro, la serie se estrenó el 8 de noviembre del pasado año y contaba la historia de Ana Mari (Inma Cuesta), una solterona coja, franquista e instructora de la Sección Femenina que recibe el encargo de ir a trabajar de criada a casa de Ava Gardner (Debi Mazar) con la intención de espiarla. Para ello tiene que fingir estar casada con Manolo (Paco León), un buscavidas que se convertirá en el chófer de la actriz. El humor impregnaba una trama sencilla y llena de interesantes matices que reflexionaba sobre aquella España bicolor y, sobre el papel de unas mujeres que trataban de romper las ataduras en una sociedad fundamentalmente machista. León ha agradecido a Movistar+ el apoyo al proyecto así como el haber respetado una decisión que se antoja difícil e inesperada.