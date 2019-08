'Aquí no hay quien viva': fenómeno viral 15 años después de su final Reparto principal de 'Aquí no hay quien viva' en su tercera temporada, emitida entre el 6 de octubre de 2004 y el 29 de junio de 2005. 'Aquí no hay quien viva' vive una segunda juventud gracias a la fuerza de las redes sociales ASIER MANRIQUE Miércoles, 28 agosto 2019, 12:15

Hay series que por algún motivo siguen estando en la conversación mucho tiempo después de haberse terminado. 'Perdidos', 'Friends' o 'Breaking Bad' son algunos ejemplos de series inmortales. En la televisión española 'Verano azul' o 'Farmacia de guardia' son algunos ejemplos, pero ninguna de las dos sigue tan fresca y viral como 'Aquí no hay quien viva'.

El fenómeno digital que está viviendo 'Aquí no hay quien viva' no tiene una razón muy explicable, más allá de la pasión que desata entre sus antiguos y nuevos espectadores. La serie dirigida por Laura y Alberto Caballero terminó sus emisiones hace 13 años, pero hoy las redes acuden a ella como si se estuviera emitiendo en estos momentos.

Una suerte de viralidad que ha hecho de 'Aquí no hay quien viva' una especie de 'Los Simpson' a la española. Igual que ocurre con la familia amarilla, que han predicho numerosos sucesos, 'Aquí no hay quien viva' tiene una escena perfecta para cada situación de la vida.

Esto se explica por lo pegado a la actualidad que estaba hecha. Años antes del estallido de la crisis, 'Aquí no hay quien viva' hablaba de la especulación inmobiliaria o de la corrupción política con un discurso sorprendentemente válido aun en pleno 2019. Y no solo eso, la serie trató durante 90 capítulos sobre igualdad de género, pensiones, diversidad sexual, inmigración, precariedad laboral, tabaquismo, drogadicción, religión y un largo etcétera de temas.

Una serie coral, todos fueron protagonistas

Los críticos aplaudieron muchos aspectos de 'Aquí no hay quien viva', pero tal vez fuera su caracter coral lo que más gustó. Desde 'Friends' no se había visto una serie que repartiera casi por igual el tiempo entre todos sus personajes, y aquí eran muchos más que en la serie americana.

Juan Cuesta, Emilio, Marisa, Concha, Vicenta, Mauri, Belén, «La hierbas», Lucía o Paloma, todos ellos fueron protagonistas de la serie. Ningún capítulo centraba su trama en uno de ellos. La fórmula del éxito consistió en crear varias historias que se desarrollaban en paralelo y que en algún momento se conectaban entre sí. Ningún personaje quedaba de lado, todos en 'Aquí no hay quien viva' participaban en el desarrollo del capítulo.

El éxito de esta participación colectiva se debe también a los guiones de los hermanos Caballero. Aunque sus protagonistas han contado que la serie se rodó en unas condiciones muy complicadas, con jornadas maratonianas y sin apenas tiempo para prepararse los guiones, lo cierto es que el guion de 'Aquí no hay quien viva' roza la perfección.

El texto mezclaba con acierto continuas referencias a la cultura pop y la actualidad con una retahíla de frases hechas y chascarrillos que conquistaron a la audiencia. El famoso «un poquito de por favor» fue una aportación personal de Fernando Tejero que ya forma parte de nuestro día a día. Lo mismo ocurría con el «¡Qué mona va esta chica siempre!», «¡Váyase señor Cuesta, váyase!», «¡Y punto en boca!», «Juan Cuesta, presidente de esta nuestra comunidad» o el «ignorante de la vida» que repetía el desaparecido Eduardo Gómez.

'Aquí no hay quien viva' se completaba con algo fundamental en una buena serie, su banda sonora. La mítica y recordada sintonía la interpretó la banda vocal Vocal Factory. Los títulos de crédito, con todos los personajes bailando y cantando la sintonía, se volvieron parte de la seña de identidad de 'Aquí no hay quien viva'.

Fenómeno de Twitter

Precisamente cuando el actor Eduardo Gómez, que encarnó a Mariano Delgado, el padre del portero del edificio, falleció el pasado 28 de julio, las redes sociales se dividieron entre los que lamentaron su muerte y los que prefirieron recordarlo por su trabajo. De esta manera la red se llenó de sus míticas escenas en 'Aquí no hay quien viva'. Momentos como las lentejas de Belén, el desayuno a ritmo de Marta Sánchez, el «metrosexual y pensador», la colaboración literaria con Mauri o sus pinitos en la construcción cavando un pozo y levantando una habitación, sin puerta, se volvieron virales en cuestión de horas.

Pero no es el único, las redes han descubierto el filón de 'Aquí no hay quien viva' y le están haciendo vivir una segunda juventud. Los que no vivieron entre 2003 y 2006 el fenómeno social 'Aquí no hay quien viva' se han vuelto a enganchar gracias a los muchos usuarios que comparten escenas sueltas de la mítica serie, así como a las continuas reemisiones de sus capítulos.

Aunque sus creadores y gran parte de su elenco siguen en activo con 'La que se avecina', el recuerdo de 'Aquí no hay quien viva' parece hoy más fuerte que nunca. Una de las mejores comedias jamás escritas en castellano y que resiste estoicamente el paso del tiempo.