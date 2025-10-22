Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La divertida anécdota de Itziar Ituño en el programa de Marc Giró: «Que soy vasca»

La actriz vasca protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa cuando aceptó masticar una cayena fingiendo disfrutarla

L. G.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:07

Comenta

Ni un reto picante asusta a Itziar Ituño. La actriz vasca protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa Late Xou de La 1 cuando, junto al actor y director Daniel Guzmán, aceptó masticar una cayena fingiendo disfrutarla. Mientras el presentador Marc Giró advertía que no era necesario tragarla, la intérprete de 'La casa de papel' sorprendió al afirmar que ya se la había tragado: «Que yo soy vasca».

Durante la entrevista, la actriz de Basauri habló también del impacto que tuvo el éxito internacional de 'La casa de papel' en su vida. Confesó que la fama le cambió la forma de viajar y de vivir. «Yo siempre he sido mochilera. No he tenido un duro pero he sido muy viajera. Después de del éxito de 'La casa de papel' eso era imposible», explicó.

Tan difícil se volvió moverse por el mundo sin ser reconocida que incluso llegó a investigar en qué países no operaba Netflix para poder viajar en paz. «Todo esto de la fama te arrebata una parte de tu vida», añadió la actriz, que también es vocalista del grupo euskaldun Ingot.

