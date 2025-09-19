El aplaudido discurso de Andreu Buenafuente: «La banalización de la ignorancia nos hace peores como sociedad» El cómico y presentador se mostró especialmente crítico con el discurso político reciente, cargado —según dijo— de «mal gusto, insensatez y odio»

L. G. Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:29 Comenta Compartir

El cómico y presentador Andreu Buenafuente sorprendió con una reflexión profunda en su regreso televisivo, apartándose por un momento del humor para hablar con la seriedad de un ciudadano preocupado por el rumbo de la sociedad y la política actual. «Esto no es programa, si no les importa, me siento un momento», arrancó, explicando que tras unas semanas sin directo había acumulado pensamientos que necesitaba compartir: «No hay nada peor que un cómico parado, porque ¿a quién se lo dices? En mi casa no me escucha nadie».

Buenafuente se mostró especialmente crítico con el discurso político reciente, cargado —según dijo— de «mal gusto, insensatez y odio». Señaló declaraciones de líderes que compararon protestas en Madrid con el cerco de Sarajevo o que aludieron a «enterrar partidos en fosas», palabras que consideró una ofensa personal, recordando a su abuelo republicano aún sin identificar en una fosa común. «Por favor, no hable así de las fosas. No hay humor ahí. Lo hemos mirado, no hay humor», expresó con contundencia.

El presentador denunció lo que llamó «la banalización de la ignorancia», un fenómeno que, en su opinión, «nos hace peores, nos deja sin valores, sin pasado y, por lo tanto, sin presente». Reclamó mejoras en la ley de memoria histórica y apeló a los políticos a asumir sus responsabilidades: «Hacer política no está mal, lo que está mal es hacer mala política».

Buenafuente también reflexionó sobre el papel de la comedia en un entorno dominado por la confrontación: «Han conseguido que no haya rivales, solo enemigos. Y yo no quiero tener enemigos. Yo soy cómico, busco los chistes, pero no los veo por ningún lado». El cómico cerró su reflexión con una advertencia sobre la «doctrina trumpista» de atacar sin admitir errores: «Esto está haciendo del mundo un sitio irrespirable».

Temas

Andreu Buenafuente