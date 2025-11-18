Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Andreu Buenafuente y Silvia Abril en los Goya 2020. AFP

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las campanadas de La 1

Televisión española apuesta por la experimentada pareja de cómicos para dar el broche final al año en la Puerta del Sol

Miguel G. Casallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:10

De Broncano y Lalachus a Buenafuente y Silvia Abril. RTVE apuesta por la experimentada pareja de cómicos para presentar las campanadas 2025/2026 en La 1. Tras una pareja joven que surgió del programa La Revuelta y que llevó a televisión española a ganar a Antena 3, ahora el matrimonio catalan les espera seguir liderando la audiencia en el último día del año.

El duelo lo tendrán con la sólida pareja de Atresmedia, Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que llevan presentando las uvas durante 10 años consecutivos. RTVE ganó el año pasado gracias a la pareja de 'La Revuleta', programa que revolucionó la parrilla en 2024. Este año sorprende con otra pareja que sale de uno de sus programas 'Futuro Imperfecto', otro de los espacios que más audiencia genera cada jueves.

Atresmedia este año prescinde de La Sexta, emitiendo las mismas campanadas en sus dos canales principales. En respuesta, José Pablo López, director de RTVE, avanzó hace unos días que este año harán «algo muy diferente que será espectacular».

No es la primera vez que presentan juntos un evento de gran embergadura. En 2019 y 2020 fueron los encargados de conducir la gala de los Goya en la 33ª edición de Sevilla y la 34ª de Málaga. En la primera fueron bien recibidos por el público, siendo líder de audiencia con una cuota de pantalla del 26,2%. La despedida de la gala 2020 con los presentadores mostrando los glúteos al público fue uno de los momentos más comentados y que quedaron para el recuerdo.

