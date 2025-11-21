Andreu Buenafuente explica su retirada: «Tengo que parar un poco para recuperarme; gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño» El cómico catalán anuncia que se retira temporalmente por prescripción médica

J. F. Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:19 Comenta Compartir

Andreu Buenafuente, una de las figuras más influyentes del entretenimiento español, ha anunciado que se retira temporalmente de sus compromisos profesionales por motivos de salud. La decisión, que llega por prescripción médica, obedece a un «exceso de carga laboral». Tanto Televisión Española (RTVE) como la productora El Terrat (The Mediapro Studio), de la que Buenafuente es fundador, hann emitido este viernes un comunicado conjunto para confirmar que el humorista se ve obligado a realizar un parón temporal con el objetivo de descansar y recuperarse.

El anuncio de este obligado cese de actividades se produce apenas tres días después de que RTVE eligiera al cómico y a su esposa, Silvia Abril, para presentar las tradicionales campanadas de Nochevieja desde la Puerta del Sol. El presentador ha expresado su necesidad de tomarse un respiro, declarando que «tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño».

La pausa ocurre en un «momento dorado» o «muy dulce» de la carrera del 'showman' catalán. Buenafuente, que acumula más de tres décadas de trayectoria, es conocido por haber recibido el Premio Nacional de Televisión en 2020 y seis Premios Ondas. Además de haber sido incluido en la lista de las 100 mentes más creativas del mundo según 'Forbes', ha ejercido como maestro de ceremonias en eventos de primer nivel, incluyendo los Premios Goya en cuatro ocasiones (2010, 2011, 2019 y 2020). Recientemente, también recibió una nominación a los Premios Feroz por su trabajo como actor en la serie 'El otro lado'.

Calendario de compromisos extenso

El «exceso de carga laboral» que ha provocado la baja del presentador deriva de una agenda que combina múltiples proyectos. Actualmente, Buenafuente estaba al frente de 'Futuro Imperfecto' cada jueves en el 'prime time' de La 1. Este programa, que combina humor y reflexión crítica, se ha consolidado como uno de los formatos estrella de la cadena. De hecho, el espacio alcanzó su máximo de temporada el 20 de noviembre, con 1.056.000 espectadores y un 14,3% de cuota, liderando su franja horaria sobre su competencia.

Además de conducir el espacio televisivo, Buenafuente ejerce como productor a través de El Terrat, que gestiona otros proyectos en activo. Asimismo, el presentador conduce junto a Berto Romero el pódcast semanal 'Nadie sabe nada', el cual se encuentra actualmente en la emisión de su temporada número 13. A esto se suma su compromiso con el teatro, ya que él y Silvia Abril protagonizan la obra 'El Tenoriu' en el Teatro Coliseum de Barcelona, montaje que tenía tres funciones previstas para este fin de semana.

Las campanadas siguen en pie

La pausa necesaria del humorista catalán afectará de manera inmediata a la televisión. RTVE ha revelado que se detienen las grabaciones de 'Futuro Imperfecto', por lo que el programa será suspendido temporalmente y sustituido en la noche del jueves en La 1 por otra oferta aún no confirmada.

A pesar de la cancelación de su programa semanal, la cadena pública ha confirmado que los preparativos para las campanadas de fin de año continúan su curso. La corporación y el propio presentador han considerado prudente este descanso ahora para asegurar que Buenafuente tenga la energía suficiente para cumplir con sus compromisos en la noche de Fin de Año junto a Silvia Abril.