Ana Brito y Xuso Jones se despiden de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»

La noticia fue confirmada por ambos presentados en un comunciado conjunto que han compartido a través de sus redes sociales

L. G.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 10:38

El popular pódcast Poco se habla, conducido por Ana Brito y Xuso Jones, llega a su fin tras seis temporadas de éxito. La noticia fue confirmada por ambos presentados en un comunciado conjunto que han compartido a través de sus redes sociales, tras los rumores que habían circulado en medios durante las últimas horas.

«Tras la información dada por algunos medios y todo el revuelo formado en las últimas horas, preferimos ser nosotros quienes os lo contemos. Hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro pódcast Poco se habla. Han sido años extraordinarios, cargados de ilusión y de experiencias únicas, en los que hemos sentido el apoyo y el cariño constante de nuestros oyentes».

Con estas palabras, los creadores de contenido quisieron despejar dudas y, al mismo tiempo, agradecer a la comunidad que los ha acompañado durante esta etapa. «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado y han estado a nuestro lado durante estas seis increíbles temporadas».

Una despedida con broche final

Aunque el cierre ya es oficial, 'Poco se habla' no se despide de inmediato. Brito confirmó que el adiós se materializará en los próximos meses con varios shows en directo, que servirán como homenaje y punto de encuentro con sus seguidores.

«Pondremos el broche final a este proyecto con los shows en directo de los próximos meses, donde podremos sentiros cerca por última vez. Gracias de corazón por haber formado parte de la gran familia Poco se habla», subrayó.

