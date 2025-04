Alejandra Andrade: «No es posible que a la gente le falte un plato de comida»

Julián Alía Domingo, 5 de julio 2020, 22:11 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

Un tuit de una vecina de Villaverde fue el detonante de que el cocinero José Andrés volcase los esfuerzos de su ONG, World Central Kitchen, en acabar también con el hambre que ha traído consigo a España la crisis sanitaria del coronavirus. Y de la misma manera, una llamada de teléfono fue el origen del reportaje 'José Andrés. Cocina frente a la pandemia', que emite mañana La 1 a las 22:05 horas. Al frente de él está la periodista Alejandra Andrade (Madrid, 41 años), premio Ondas 2019, que confiesa que es incapaz de contener la emoción ante el especial. «Lloro cada vez que lo veo», dice la periodista, que ha visitado junto al chef las «colas del hambre» para poner cara a los dramas que mucha gente vive hoy en día.

-¿Cómo ha sido grabar este reportaje?

-Agotador, porque José Andrés es una fuerza de la naturaleza. Yo no sé de dónde saca las fuerzas, pero hemos estado en Madrid, Barcelona, La Coruña y Valencia, y nos lo hicimos en menos de una semana. Ha sido una paliza, porque José Andrés no para desde las siete de la mañana, pero también una maravilla.

-¿Cómo surgió?

-No tiene nada que ver con el mundo de la tele. Me llamó un amigo para decirme que había estado ayudando como voluntario en las cocinas, y que eso había que documentarlo de alguna manera. Entonces, estuve un día viéndolo todo, después nos pusimos en contacto con la gente de José Andrés que lleva todo allí en Washington, y luego nos pusimos a hacer un reportaje. Nos dijeron que sí y ha salido fenomenal.

-¿En qué momento entra TVE en la ecuación?

-Vimos que era el mejor sitio para contar esto, al ser una cadena pública y tratar de un personaje como José Andrés, que es marca España. Me he quedado prendada de él. Al principio, impone un poco, porque es como tan grande (risas). Tiene un corazón enorme. Ha sido todo supersencillo. Hablamos con la gente de la ONG, hablamos con él, hablamos con TVE, y todos nos dijeron que sí. Fue rapidísimo, y eso que ha sido todo en plena pandemia. Empezamos en fase 0, y conseguimos un salvoconducto para poder grabar con tranquilidad, y con mucha precaución, claro. Es un proyecto muy bonito, y lo he disfrutado muchísimo, la verdad.

-Decía durante las grabaciones que le gustaría haberse llevado a algún político.

-No solemos meternos en política, y yo no quiero dar ningún tipo de opinión, pero sí que impresiona que esta ONG, u otras, esté haciendo algo tan importante como dar de comer a la gente que no tiene comida. Yo creo que es algo que deberían hacer los políticos. Han cedido cocinas y ayudado, pero, realmente, el que hace la comida y el que da de comer es, en este caso, José Andrés. Igual que yo me quedé impresionada cuando fui a las colas, los políticos tienen que saber qué coño le está pasando a la gente. No me cabe en la cabeza que no estén ahí. Sobre todo en este momento, que estamos viendo en el Congreso lo que estamos viendo. Si no sabes lo que pasa, no lo puedes solucionar. No es posible que a la gente le falte un plato de comida. Y, como dice José Andrés, esto está bien para una emergencia, pero no es digno. No es digno ir a una cola a pedir comida. Hay que arreglarlo de otra manera.

-No salía en televisión desde la última temporada de 'Fuera de cobertura'. ¿Cómo es su situación laboral?

-Mediaset no renovó la cuarta temporada de 'Fuera de cobertura', yo estaba con proyectos en la cabeza, con cosas nuevas. y pasó toda esta movida. Habíamos empezado a ir sitios con la productora y con el equipo, pero decidí que lo mejor era quedarse en casa, y que, cuando pasase todo esto, ya veríamos. Y justo me llamó mi amigo.

-No hubo renovación de 'Fuera de cobertura', pero luego recibió un Ondas por el programa. ¿Cómo casa todo eso?

-(Risas) Bueno, ya se sabe cómo es la tele. No querían renovar 'Fuera de cobertura', pero sí hacer otras cosas. Es un poco raro, pero a cada cadena le interesan distintos tipos de programa. Me dijeron que la cuarta temporada no, pero que hablaríamos para otras cosas. Y ahora ha llegado esto, con lo que estoy muy feliz. Ha sido un gustazo currar con ellos. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto una grabación.

-¿Tiene otros proyectos que pueda adelantar?

-De momento solo esto. Voy a seguir dando guerra y haciendo reportajes, pero no puedo contar nada más todavía. Estamos pensando en otros temas y dándole duro para hacer reportajes, en la línea de la denuncia social y de dar voz a la gente y a las injusticias.

-Ha estado en 'Callejeros', 'Encarcelados', 'En tierra hostil' y 'Fuera de cobertura'. ¿No concibe trabajar en algo distinto?

-Pues la verdad es que no (risas). A mí esto me da la vida. Ojalá pudiera estar muchos años más haciendo reportajes en la calle y contando historias. Es el mejor trabajo del mundo. No concibo la vida de otra manera, y tengo mucha suerte, porque puedo hacerlo. Desde que empecé con mi equipo, con Producciones Imposibles y Onza, hago lo que quiero, lo que me gusta, y encima con la gente que quiero. Igual en diez años me canso de estar en la calle y me quedo quietecita en una redacción, pero no lo veo muy claro (risas).