Acorn ofrecerá sus series y documentales

Acorn TV anunció ayer el lanzamiento en España de su plataforma de streaming de series y documentales de televisión de Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Canadá. Los usuarios podrán acceder a los contenidos sin publicidad y por 4,99 euros al mes.El servicio ofrece series de cadenas como BBC, ITV, Channel 4, ABC Australia y RTE, producciones de misterio, drama y comedia de todo el mundo, que ahora están disponibles en España en su idioma original con subtítulos en inglés y español. Entre las producciones que llegan destacan 'Doc Martin', 'The Secret Agent', 'The Last Enemy' o '19-2'.