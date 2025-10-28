J. Moreno Madrid Martes, 28 de octubre 2025, 00:22 Comenta Compartir

El restaurante más romántico de la pequeña pantalla amplía su plantilla. La modelo internacional y Miss Málaga 2011, Lidia Santos (Benalmádena, 33 años), se incorpora como nueva camarera en 'First dates', el 'dating show' de Cuatro que presenta cada noche Carlos Sobera. «Todo el mundo me hace esa pregunta: '¿Esta gente realmente busca el amor?' Yo les miro y les digo que es el programa más real que te vas a encontrar en la televisión», afirma.

-¿Cómo llega a 'First dates'?

-Esto fue un casting que me llegó, me lo propuso mi representante. Llevo siguiendo 'First dates' desde que empezó hace ya casi diez años y yo me veía en el programa. Me parece que es un formato espontáneo y súper divertido. Estaba trabajando de modelo y me propusieron el casting, al que fui porque justo pasaba por Madrid. A la semanita o así me llamaron para darme la enhorabuena y decirme que entraba en el programa.

-En los 'casting' a veces buscan un determinado perfil. ¿Qué hizo en este proceso?

-Fue un poco a ciegas. Yo llegué aquí, no sabía lo que iba a hacer, lo que me iban a proponer, lo que me iban a preguntar. O sea, fue un poco de 'vengo y ya está'. Llegué e hice el teatrillo simulando lo que iba a ser mi trabajo en el programa. Estaba nerviosa, no te voy a mentir. Era la primera vez que trabajaba haciendo esto, nunca había trabajado tampoco de camarera. No sabía si iba a coger una bandeja y si me iba a caer todo o un plato. Ya me he adaptado con el equipo.

-¿Es su primera vez en tele?

-Había participado en 'Supervivientes' en 2019. Y bueno, también, como Miss, pues me llevaban a muchas entrevistas. En su día también he presentado alguna gala de belleza, pero lo que es tele de diario como ahora, nada.

-¿Cómo va a llevar ahora la mayor exposición mediática?

-Pues sobre todo feliz y agradecida. Al final la gente que te sigue y te apoya es un poco la que te hace seguir avanzando, seguir creciendo. Para mí es un orgullo poder estar en este programa.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido detrás de las cámaras?

-La dedicación y el empeño del equipo. Cómo están en todo. Es increíble, porque al final son muchas cosas. Incluso a mí, que llevo una mesa o dos mesas, se me escapan cosas. Y ellos, desde arriba, cómo lo controlan todo, cómo nos tienen en cuenta, la delicadeza con la que hacen el programa… Hay mucho esfuerzo y mucha dedicación detrás.

-¿Sus allegados le han preguntado ya si el programa es real?

-Todo el mundo me hace esa pregunta. '¿Esta gente realmente busca el amor?', me dicen. Yo les miro y les digo que es el programa más real que te vas a encontrar en la televisión. La persona que viene actúa como quiere, no se le dice nada. Es libre de hacer lo que quiera.

-¿Cómo se definiría en el amor?

-Soy una persona muy enamoradiza, de siempre. Soy muy de ver a alguien y como me guste ya digo: 'me he enamorado'. A veces no es tan bueno, porque soy muy intensa. Y a veces lo que empieza muy intenso termina muy pronto también, pero sí, podría enamorarme en una primera cita. Yo me fijo en un conjunto, no soy una persona superficial. Evidentemente el físico es lo que entra por el ojo, pero no tengo un perfil definido. Soy mucho de energías. Si me gusta la energía de la persona, eso es lo que me enamora.

-¿Y cuáles son sus 'red flags'?

-Lamentablemente he vivido una relación tóxica y los celos… no soporto los celos. Creo que al final cuando estás con alguien tienes que confiar. Un poquito de celo no está mal, pero cuando ya te afecta a nivel de tu manera de vestir, salir, la gente con la que vas… eso no lo permito.

-¿Buscaría el amor en 'First dates'?

-Ahora estoy dispuesta a enamorarme. Estoy abierta al amor. Si me enamoro en 'First Dates', estaría feliz. ¿Qué mejor sitio?

-Después de ver tantas citas en el programa, ¿qué consejo daría?

-Creo que no hay que sobreactuar. Al final una persona tiene que ser natural, tiene que ser como tú eres. Porque quien te quiera y quien va a estar contigo… tú puedes fingir un papel en la primera cita, en la segunda o en la tercera, pero al final va a salir tu personalidad. Así que hay que ser auténtico.

-¿Ha tenido alguna cita de la que haya querido escapar?

-He tenido muchas citas, no te voy a mentir, sobre todo por Instagram. Pero no me he llevado ninguna sorpresa desagradable. Siempre me han tratado muy bien. Una vez, eso sí, escribí a una amiga y le dije: 'por favor, llámame y dime que te ha dejado tu novio', porque no aguantaba más (risas). Era una persona que hablaba solo de sí misma, no me dejaba hablar. Me fui, y él ni se dio cuenta.

-¿Llega a la tele para quedarse?

-Espero que sí. Me quiero formar, porque al final esto es la primera vez que lo hago. En noviembre empiezo un curso y me gustaría seguir formándome. Me he dado cuenta de que, aparte de la moda, este mundo también es una de mis pasiones. Estoy disfrutándolo mucho.

-¿Qué le ha hecho volver a la tele seis años después de 'Supervivientes'?

-Tras 'Supervivientes' me dediqué a mi trabajo, la moda. Llevo desde los 15 años trabajando como modelo. He estado viajando mucho y trabajando fuera. Es maravilloso, pero también cansa no tener rutina, no saber dónde vas a estar el mes que viene. Quería dar un cambio a mi vida, y justo me llegó esta llamada, este casting, y fue lo que cambió todo. Estoy muy feliz.

-¿Volvería a Supervivientes ahora que está la edición 'All Star'?

-Sí, ¿por qué no? Fue una experiencia muy buena, lo disfruté mucho, aunque pasé mucha hambre y me picaron muchos mosquitos. Es duro, pero es real. Nos dan lo justo para no desmayarnos antes de una prueba.

-¿Se imagina presentar 'Supervivientes' algún día?

-La verdad que sería un sueño cumplido. Me encantaría, porque además soy muy amazona, muy salvaje. Me pegaría, con perdón de la expresión, pero sería guay.