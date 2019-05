Triunfo de Emilio de Justo Emilio de Justo, con su oreja. / EFE BARQUERITO Jueves, 30 mayo 2019, 07:34

La corrida, bien cortada pero nada aparatosa, y con ella el espectáculo rompieron a última hora y al echarse aunque no del todo un viento perturbador. Fue con un toro sexto 'Dictador', cárdeno, abierto de cara, de bonito remate. No había galopado de salida ninguno de los cinco victorinos arrastrados para entonces, pero este lo hizo. Galope precedido del trotecito vivo y reunido tan propio de la ganadería. Sin lances previos de prueba, como si se supiera de antemano el son del toro, se abrió con él a las rayas Emilio de Justo y a cámara lenta cobró una gavilla de espléndidas verónicas. Soberbias no solo por la despaciosidad, sino por su encaje y ajuste, por el juego de brazos y por el dibujo exuberante del vuelo. El toro entero en los vuelos. En las verónicas puras y en las dos medias de broche también.

El remate del saludo fue casi en los medios. Estaba marcada con cal en ellos la A con su corona marquesa del hierro de Albaserrada. En la pata izquierda de la A fue el remate. Antes de que la codicia tan imperativa del toro pudiera obligar a una tercera media, un mero toque de un banderillero desde la raya de fuera sujetó al toro. Se vino la plaza abajo. No se había visto en toda la feria un quite tan frondoso y logrado. Ni de salida ni en turnos.

El ambiente estaba del revés. La sedosa faena de Daniel Luque al segundo de corrida, cadenciosa y espaciada, de admirable facilidad, pero solo posible por una mano, la diestra, había sido castigada por exceso con un aviso y el reconocimiento fue rácano. Daniel había toreado a la verónica con suave desmayo y el primer tramo de los tres de la larga faena se había seguido con un clamorcito menor. La manera de ligar el obligado de pecho, tres o cuatro veces, fue dechado de perfección. Chacón, excelente con la espada y descubierto por el viento, había tenido que perderle pasos por sistema a un celoso cuarto que fue, entre otras cosas, toro de público. No contaron apenas un violento primero que arreó estopa, ni un tercero derrengado y casi inválido, ni un quinto que se movió a golpes y con el que estuvo bien posado Luque pero sin apenas eco.

Todo eso vino a palidecer en cuanto Emilio de Justo puso a hervir la caldera y a borbotones, pues, de nuevo sin cata previa, abrió faena bien abierto en el tercio con un cite frontal, despatarrado, aparatoso y en la distancia. Vino al galope y humillando el toro, el muletazo fue el primero de una serie ligada de cinco de rara calma. Esa sola tanda despertó pasiones que no iban a cesar hasta la muerte del toro. Sin cambiar de terreno, una segunda tanda con la izquierda, más breve pero todavía más lograda que la primera, de tres y el de pecho a pies juntos.

Se rindió sin condiciones el público. No tanto el toro, que en la tercera tanda se revolvió. Se cambió de mano Emilio, brillante al elegir terreno y distancia, compuesto con su natural empaque. En redondo muy por abajo y el toro amagó con quedarse debajo. Tras ligera pausa, de vuelta a la mano izquierda, vino una tanda monumental, de cuatro muy embraguetados, tirados con escuadra y cartabón, el de pecho y un desplante frontal genuflexo. Todavía antes de cuadrar se entretuvo Emilio en volver a la idea primera: el toreo de frente al natural y casi tan despacio como antes. Quedaba menos toro de la prevista. La estocada, de buena ejecución, cayó algo desprendida. Triunfo fortísimo.