Triunfa el 'sé más viejo' de Adolfo Domínguez Toni Segarra recibió el premio de honor de sus compañeros de profesión con el público puesto en pie. / IÑIGO ROYO La gala presentada por David Broncano cerró la 'cumbre' del Club de Creativos. «La campaña apuesta por la sabiduría de la vejez frente al 'fast fashion'», dice el jurado MITXEL EZQUIAGA Domingo, 31 marzo 2019, 09:43

. La campaña 'Sé más viejo', de la agencia China para la marca Adolfo Domínguez, fue la gran triunfadora en los Premios Nacionales de la Creatividad concedidos ayer en el Kursaal como cierre de la cita del Club de Creativos que ha reunido a 2.100 profesionales esta semana en Gipuzkoa. El jurado premia la valentía de la campaña y su apuesta «por lo sostenible y lo duradero frente a la 'fast fashion'.

David Broncano presentó la gala del auditorio, que vivió sus momentos más emocionantes con el premio de honor concedido a Toni Segarra y el Mariano Mancebo al Joven Talento para Elenita Hernández y Rodrigo D. Batista.

LAS CLAVES Gran premio La campaña de la agencia China para Adolfo Domínguez se llevó el reconocimiento «por su valentía y mensaje». C de C de honor Toni Segarra, autor del 'Te gusta conducir' o 'Redecora tu vida' recibió el homenaje de sus compañeros. Premio Mariano Mancebo Elenita Hernández y Rodrigo D. Batista se llevaron el premio reservado a los nuevos talentos.

Guille Viglione, director de los días C de C, mostraba ayer su felicidad por el éxito de esta convocatoria, que seguirá en Donostia al menos dos años más. «Nos consolidamos como la gran reunión del sector, hemos debatido duro, los inscritos han disfrutado de la ciudad y la gala ha supuesto un estupendo broche», aseguraba el publicitario guipuzcoano.

Elogio de lo duradero

El jurado del certamen, integrado por 24 profesionales de la industria del marketing y de la comunicación comercial, en su mayoría creativos, otorgó el mayor reconocimiento a una campaña «en la que Adolfo Domínguez reivindica su esencia como firma de moda de autor, apostando por la sostenibilidad de lo duradero y el estilo frente al 'fast fashion', y apelando a la sabiduría que aporta la vejez».

Alfonso Marián, presidente del jurado y presidente del Ogilvy España, explicaba así su decisión: «Estamos ante una de las pocas plataformas o posicionamientos de marca que se han presentado nuevas este año. Y, en mi opinión, una de las más interesantes de los últimos años. Adolfo Domínguez y China han sabido construir sobre una muy coherente trayectoria, recordemos 'la arruga es bella', un posicionamiento que no sólo les separa del resto de la categoría, sino que viene a establecer un punto de vista sobre cómo debe ser nuestra relación con la moda en un mundo cada vez más necesitado de compromiso individual con la sostenibilidad. Creo que tienen plataforma de marca para muchos años».

Además del Gran Premio el jurado concedió un amplio número de reconocimientos. Asimismo, un total de 247 piezas, además de las premiadas, han sido seleccionadas para formar parte del XX Anuario de la Creatividad, que el C de C publicará el próximo otoño.

Entre los principales galardones, en el apartado de Ideas fueron premiadas con un oro 'La tienda LOL', de McCann para Campofrío; 'Rodolfos', de Lola MullenLowe para Pescanova; '¿A qué estamos jugando?', de DDB para Volkswagen; '6 segundos', de El Ruso de Rocky para J&B; 'El tiempo que nos queda', de Leo Burnett para Ruavieja; 'Fresh prints', de McCann, para Aldi; 'Hidden flag', de Lola MullenLowe para eldiario.es, y Felgtb; 'Sé más viejo', de China para Adolfo Domínguez, y 'Hope', de Sra. Rushmore para Cruz Roja.

El padre del 'redecora tu vida'

Las mayores ovaciones de la tarde fueron en la entrega del del c de c de Honor 2019 a Toni Segarra, «uno de los creativos más brillantes de las últimas décadas, responsable de campañas que han pasado a formar parte de la cultura publicitaria española y del imaginario colectivo de la sociedad como 'Me gusta conducir' (BMW), 'Redecora tu vida' (Ikea) o 'A qué huelen las nubes' (Evax)». «Es importante ser creativo, pero lo más importante es vender», sentenció Segarra.

Este año se concedía por primera vez el Premio Cima a la igualdad, recibido por Sra. Rushmore por 'Casa con aire fresco' para Asevi.

Antes de los premios hubo una intensa jornada de ponencias en la que destacó, entre otras citas, el encuentro del cineasta Rodrigo Sorogoyen con el periodista de Televisión Española Carlos del Amor.