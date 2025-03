La tristeza del payaso

Comenta Compartir

Cuando hace unos días el componente de Calle 13 René Pérez publicó en Twitter que «una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el ... estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué (sic)» estaba invocando una arraigada tradición. Hace justo veinte años, el músico argentino Charly García se tiró a la piscina desde el noveno piso de un hotel de Mendoza. A partir de esa experiencia escribió la canción 'Me tiré por vos'. Doce años antes, el cantante puertorriqueño Héctor Lavoe también se había tirado de otro noveno piso.

El rapero enlazaba el videoclip de la canción 'René', que de inmediato recorrió el planeta sin dejar un ojo seco a su paso. Su éxito radica en el tino a la hora de tejer la enésima variación en torno al «me siento vacío» que tantas joyas musicales ha alumbrado. La de René no brilla por su sutileza a la que, por otra parte, tampoco es muy dada el género. De hecho, esta incursión rapeada en la imbatible fórmula de la 'literatura del yo' es un monumento a la porno-emotividad. Baste apuntar que el tema se abre y se cierra con la tonadilla infantil que de niño le cantaba su mamá, el equivalente musical a un primer plano de genitales en el cine para adultos. El resultado es similar: secreción de fluidos corporales, en este caso, lágrimas. En cuanto a Héctor Lavoe, sobrevivió maltrecho a su intento de suicidio. En 1977 Rubén Blades le había cedido una composición: «Me senté y dije 'esto que está pasando (en la canción) no me está pasando a mí en realidad, le está pasando a él (Lavoe)». Y así fue como 'El cantante' pasó a convertirse en uno de los mayores éxitos del salsero puertorriqueño. «Yo, soy el cantante / Muy popular donde quiera / Pero cuando el show se acaba / Soy otro humano cualquiera». Si 'René' es un tema triste recitado al borde del llanto, 'El cantante' lo es aún más porque a una letra amarga se le superpone una música festiva y ocultar la tristeza bajo el envoltorio de la alegría es el superlativo de depresión, como bien saben todos los payasos.

