Trip hop, psicodelia, pop y stoner rock en otro intenso fin de semana en el Dabadaba Los californianos Yawning Man, en una fotografía promocional. / DV Desde hoy. La sala de Egia recibe hoy a Arms and Sleepers, mañana a The Fresh & Onlys y el domingo a Yawning Man

Estilos como el trip hop, la psicodelia, el pop o el stoner rock se darán cita en otro agitado fin de semana en el Dabadaba. La sala donostiarra programará hoy una doble sesión con Arms and Sleepers y My Expansive Awareness (8/12 euros), y mañana invitará a The Fresh & Onlys y a Exnovios (10/15 euros), mientras que la semana la cerrará el domingo Yawning Man (12/15 euros).

Esta noche las puertas se abrirán a las 21.00 horas para recibir a los zaragozanos Expansive Awareness, banda de neopsicodelia y space rock que utiliza los sonidos espaciales y los bucles para «inducir al trance» sin huir de las melodías pop.

Por su parte, los estadounidenses Arms and Sleepers practican una combinación de sonidos ambient y trip hop en la que las texturas y los pasajes llevan todo el protagonismo. Dos de sus integrantes, Lewis y Ramic, fueron parte de The List Exists, grupo de post-rock disuelto en el 2006, pero continuaron con este proyecto cuyo nombre alude a la idea de que en el mundo existen dos grupos de personas: quienes luchan por sus ideales (The Arms) y quienes prefieren ignorarlo todo (The Sleepers).

Mañana a la misma hora será el turno de Exnovios, cuarteto pamplonés formado por músicos provenientes de grupos centrados en el rock and roll y el garaje rock que han decidido probar fortuna con el pop de corte más clásico (The Ronettes, The Crystals, Byrds...) con un ojo puesto en The Velvet Underground y Spacemen 3, entre otros.

Después actuarán The Fresh & Onlys, banda de San Francisco que presentará su nuevo disco 'Wolf Life Down', que mantiene «la embriagadora viveza pastoral» de sus obras anteriores. «Tal vez, irónicamente, en un vasto canon de trabajo su último álbum sea la mejor introducción a esta banda multifacética de rock 'n' roll sin complejos», añaden desde el Dabadaba.

Pioneros del stoner rock

Finalmente, la sala albergará el domingo la actuación de los californianos Yawning Man, banda formada en 1986 que no publicó su debut hasta dos décadas después: 'Rock Formations' (2005). En cualquier caso, están considerados pioneros de la escena de Palm Desert y del sonido stoner. Sus fundadores son el guitarrista Gary Arce y el batería Alfredo Hernández, a quienes se unieron Mario y Larry Lalli, bajista y guitarra respectivamente. El grupo empezó a tocar en jams maratonianas abiertas a quien quisiera verlas o participar, y así fue como influenciaron a otros artistas locales como John Garcia, Josh Homme o Brant Bjork, quienes más adelante formarían Kyuss, una de las bandas más importantes del stoner rock.