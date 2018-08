Treviño compatibilizará la dirección de la OSE y de la Sinfónica de Malmö Robert Treviño pasa la mitad del año en Donostia. / ARIZMENDI La Orquesta Sinfónica de Euskadi valora que esta práctica es «muy habitual» entre los directores de orquesta EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Martes, 21 agosto 2018, 06:51

Las orquestas sinfónicas de Euskadi (OSE) y la de Malmö (Suecia) tendrán a partir de octubre el mismo director titular, Robert Treviño. Hace poco más de un año, Treviño asumía la titularidad de la OSE y en junio pasado anunciaba que seguiría al frente hasta la temporada 2021-2022. A esta dirección se le añadió ayer la de la Orquesta Sinfónica de Malmö, creada en 1925 y una de las cinco grandes orquestas del país escandinavo. La designación se hará efectiva este otoño, aunque asumirá su puesto en la temporada 2019-2020 por un periodo de dos años.

El director norteamericano anunció a través de su página en internet el compromiso alcanzado con la orquesta sueca, mientras que la OSE publicó un comunicado en su página web, sin hacer ninguna valoración. No obstante, fuentes de la sinfónica vasca remarcaron que este tipo de compatibilidad es «muy habitual» entre los directores de orquesta.

Con este nuevo nombramiento, Treviño compatibilizará la doble dirección musical de las orquestas vasca y sueca con su apretada agenda de compromisos con grandes orquestas y óperas por todo el mundo. De hecho, es también director invitado en formaciones de la talla de London Symphony Orchestra, Leipzig Gewandhaus, Vienna Symphony, Sao Paulo Symphony, Munich Philharmonic, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Zurich Tonhalle Orchestra, entre otras muchas.

Treviño seguirá al frente de la dirección de la OSE hasta la temporada 2021-2022

En este recorrido internacional prepara también la gira de la Orquesta Sinfónica de Euskadi con la que se presentará en diciembre en salas de conciertos centroeuropeas de gran tradición musical y exigente público: Brucknerhaus de Linz (día 4), Herkulessaal de Múnich (día 6), y Festspielhaus de Bregenz (día 8).

Cuando estaba a punto de cerrar su primera temporada al frente de la orquesta en junio pasado, Treviño reconocía que en ese año «el lenguaje musical de la orquesta ha cambiado», y que había alcanzado un nivel al que esperaba llegar esta temporada próxima. En este sentido, señalaba a DV que «todas sus expectativas» se habían cumplido. «La orquesta ha crecido y no lo esperaba conseguir tan rápido. Frank Peter Zimmermann y otros solistas que han colaborado han dicho que la orquesta está tocando mejor que nunca. No puedo si no congratularme», afirmaba.

«Mi familia musical»

Esta satisfacción era también recíproca por parte de la dirección de la OSE, tanto que ese mismo mes se hacía pública la ampliación para dos años más de su contrato, hasta la temporada 2021-2022. Treviño se deshace en elogios hacia la Orquesta Sinfónica de Euskadi. No hace falta más que echar un vistazo a la web del director americano: «Es un maravilloso grupo de intérpretes y enseguida sentí que había encontrado mi familia musical. Cuando estás esforzándote en tu vida por encontrar la verdad de la música y de repente te encuentras con una orquesta cuyos músicos persiguen el mismo objetivo, todo toma sentido».

Robert Treviño mantiene su residencia habitual en Texas, aunque la mitad del año reside junto a su mujer en Donostia, ciudad en la que, como manifestaba hace apenas dos meses a este diario, se encuentra «feliz» y la siente como su «hogar».