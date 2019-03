Tres días de viaje a otra dimensión Preparativos del Salón y Cómic este jueves. / Usoz Arranca esta tarde el III Salón del Cómic y Manga de Donostia, hasta el domingo PATRICIA RODRÍGUEZ Viernes, 22 marzo 2019, 07:22

Últimas horas de la cuenta atrás. Un escuadrón de operarios trabaja desde el jueves a contrarreloj ultimando los preparativos de la tercera edición del Salón del Cómic y Manga de San Sebastián, ComikD, que comienza esta tarde.

Cuando el reloj marque las 16.00 horas, una marea de superhéroes, caballeros, dragones y zombies invadirá el auditorio del Kursaal en busca de humanos ávidos de diversión y emoción para sumergirse en una dimensión única. Juegos de mesa, concursos de cosplay, charlas con artistas internacionales, torneos de Quidditch, un survival zombie, duelos de espadas, masterclass de maquillaje de efectos especiales, juegos de rol, exposiciones, karaoke K-pop, obras de teatro japonés, talleres donde aprender a crear personajes de terror para el cine... son algunas de las actividades que podrá disfrutar todo aquel que se acerque a ComikD.

Como novedad de este año y a modo de aperitivo de la jornada, que se alargará hasta el domingo, se podrá contemplar una exhibición de Aikido, un arte marcial de origen japonés que busca disuadir al adversario y resolver situaciones de conflicto sin causar daño grave ni derrotar al oponente. Para ello, se utilizan diversas técnicas de inmovilización para conseguir dominar al rival, como demostrarán el maestro y los alumnos del gimnasio Kimusubi durante la exhibición.

Otro de los platos fuertes serán las cinco exposiciones que se mantendrán durante los tres días que dura el Salón. Quien se adentre en la sala H puede que acabe atrapado en las tinieblas de la tierra de Mordor, allá donde se extienden las sombras. 'La tierra del anillo' reúne los universos creados por J.R.R. Tolkien en una gran exposición con las principales piezas de las películas de Peter Jackson, las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Frodo, Légolas...

El valiente Frodo Bolsón, el elfo sinda Légolas, hijo de Thranduil o el decrépito Gollum descansan ya en las urnas de cristal que se exhibirán en esta muestra que tantos seguidores y expectación atrae año tras año en todo el mundo.

Para criaturas fantásticas las de Gustavo Cabral, conocido en el mundo artístico como Ciruelo, el artista de los dragones. La exposición 'Los dragones de Ciruelo' ofrecerá a los visitantes un recorrido por sus famosos dragones. El artista ha trabajado en las portadas de la trilogía de 'Chronicles of the Shadow War' de George Lucas, así como álbumes de rock y en el desarrollo de cartas de Magic para Wizards of the Coast.

Como novedad este año se realizará una exhibición de aikido del gimnasio Kimusubi

Los amantes de los cómics de superhéroes no deben perderse la sala J, que acoge la exposición de José Luis García López, un recorrido por la obra del maestro que marcó una época en en el cómic de superhéroes y autor, además, del cartel de esta edición del ComikD. García López es una de las figuras imprescindibles del comic-book de las últimas cuatro décadas y por sus talentosas manos han pasado los grandes iconos de la editorial DC Comics, como Batman, Wonder Woman, Superman, el Hombre de Acero o el grupo de superhéroes New Titans.

Saliendo de esta sala como auténticos justicieros, el espacio contiguo nos introduce en el concept art de David Benzal, una muestra de sus mejores obras reproducidas a gran formato. Benzal, que ha trabajado para compañías como Marvel, HBO, Netflix, Walt Disney, 20th Century Fox, Universal Studios, Legendary, Audi, Volswagen o Mercedes, también ofrecerá un taller, mañana a las 18.30 horas, en el que explicará más en profundidad en qué consiste el concept art, una especialidad que requiere de grandes dosis de imaginación y dominio técnico.

70% de mujeres

'La Mar'. La última de las las exposiciones. Una decena de láminas centradas en la mar se expondrán junto con aquellas presentadas en el primer concurso de cómic puesto en marcha en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa y que ha contado con 98 propuestas. El nombre del ganador se dará a conocer el sábado, en la tradicional entrega de premios del Salón. «Es un éxito de participantes. No esperabamos ni una veintena de propuestas, además es sorprendente que el 70% son mujeres», destaca Oscar Goñi, organizador del Salón del Comic de San Sebastián. El del cómic es un mundo que «por desgracia, hasta hace pocos años ha estado reservado sólo a los hombres y esto está cambiando. Hoy en día hay muchísimas mujeres que hacen cómics y muy buenos».

Amantes del cómic, manga, k-pop, cosplay o juegos de rol, el espectáculo continúa mañana sábado con multitud de actividades. El virus zombie se propagará por toda la ciudad la madrugada del sábado en la primera 'survival zombie' que se celebra en San Sebastián. Los participantes deberán escapar de estas terribles criaturas con la única misión de sobrevivir. Los fanáticos de Harry Potter y demás curiosos podrán disfrutar de un torneo de Quidditch en la playa de la Zurriola, un deporte inventado por J.K. Rowling en su legendaria saga y que recrearán los equipos oficiales de Euskadi. Y la lista continúa. Ahora que el espectáculo está servido, toca echar a volar la imaginación para vivir lo imposible durante tres días llenos de diversión.