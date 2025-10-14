El traductor tolosarra Xabier Olarra, Premio Nacional 2025 por su obra

Itziar Altuna San Sebastián Martes, 14 de octubre 2025, 17:15 Comenta Compartir

Xabier Olarra Lizaso (Tolosa, 1953) ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, correspondiente al año 2025. El jurado ha reconocido al traductor tolosarra por «su enorme aportación al enriquecimiento y normalización del euskera tanto en lo referente a su corpus lingüístico como en el estatus y presencia en los diferentes ámbitos de la vida social».

Asimismo, el jurado ha señalado que Olarra «es uno de los traductores más sobresaliente, relevante, prolífico e interdisciplinar de la historia de la lengua vasca. Pionero y principal introductor de la novela negra en euskera, Olarra se ha movido con una gran fluidez por un amplio espectro de géneros, épocas, registros y lenguas. Una extensa y brillante trayectoria de más de cuatro décadas en la que destacan tanto en la calidad como en la complejidad de las obras traducidas».

Xabier Olarra inició su trayectoria en el año 1983. Se especializó, sobre todo, en novela negra, y en abril de 1989 creó la editorial Igela, en Navarra, junto con Joseba Urteaga y José Manuel González. También ejerció de profesor de euskera y de literatura vasca.

En su amplia trayectora, ha traducido múltiples obras al euskera, entre las que destacan 'The Postman always Rings Twice' de J. M. Cain ('Karteroak beti deitzen du bi aldiz'; Donostia, Elkar, 1983); 'An Anthropologist On Mars' de Oliver Sacks ('Antropologo bat Marten'; Bilbao, U. del País Vasco, 2003); 'El último encuentro' de S. Márai, traducida del castellano y del italiano ('Azken hitzordua'; Iruña, Igela, 2002); 'The Devil's Dictionary' de Ambrose Bierce ('Deabruaren hiztegia'; Amorebieta, Ibaizabal, 2000). Además, ha traducido a otros autores como Ernest Hemingway, Robert Louis Stevenson, Jack London, William Faulkner, J. Thompson y Truman Capote.

En 2006 recibió el premio Euskadi de traducción literaria por 'Estilo-ariketak' de Raymond Queneau (Igela, 2005) y volvió a obtenerlo en 2016 por la traducción literaria de la obra 'Ulises', de James Joyce (Iruña, Igela, 2015), labor en la que invirtió dos años.

Premio Nacional a la Mejor Traducción

Por otra parte, Marian Ochoa de Eribe ha sido reconocida con el Premio Nacional a la Mejor Traducción 2025 por la traducción de la obra 'Theodoros' de Mircea Cărtărescu. El jurado ha propuesto esta traducción por «la minuciosidad, riqueza lingüística y perfecto dominio de fuentes y documentación con los que la traductora ha conseguido trasladar al español la excelencia de una novela total».

Además, el jurado ha señalado que en 'Theodoros', «autor y traductora construyen un mundo y un lenguaje propios, con párrafos a punto de desbordarse, pero siempre afianzados en un uso siempre mesurado de la musicalidad y de la prosa poética. La obra, primera traducción del rumano en conseguir este galardón, presenta una rica galería de personajes con una voz particular e intransferible. La evolución de su protagonista, Tudor-Theodoros-Tewodros, va tiñendo lingüísticamente una novela proteica y libérrima que, gracias al excelso trabajo de Marian Ochoa de Eribe, devuelve el género a su máximo esplendor».

