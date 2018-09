«Trabajamos con el mundo de la luz y la oscuridad, para hablar de lo sutil y lo salvaje»

El espacio Gazteszena acoge este sábado el estreno de 'Luz', octava obra de la compañía donostiarra Lasala, basada en la contraposición de mundos antagónicos. «Se trata de una pieza de danza contemporánea, para cuatro bailarines que llevan el peso de la obra, aunque también aparecen algunos extras. Hemos trabajado con el mundo de la luz y el mundo de lo oscuro, para poner encima de la mesa temas como lo sagrado, la pureza, lo delicado, lo sutil, lo frágil...y, por otro lado, lo bruto, lo salvaje, lo bestia, lo oscuro», explica Judith Argomaniz, directora y coreógrafa de la formación.

Con una duración de cuarenta y cinco minutos, divididos en once escenas, en 'Luz' es la primera vez en la que Argomaniz emplea personajes en su creación.

Datos Obra 'Luz'. Compañía Lasala. Coreografía y dirección Judith Argomaniz. Intérpretes Jaiotz Osa, Carla Diego, Garazi Etxaburu y Paula Parra. Lugar y fecha Gazteszena, sábado, a las 20.00 horas. Entradas 10.00 euros.

«Hasta ahora, teníamos la premisa siempre de que éramos personas. No me gusta trabajar con bailarines; me gusta trabajar con personas. Siempre con la verdad. Si no, me resulta una pantomima. Esta vez, trabajamos desde la verdad, por supuesto, pero nos caracterizamos y hablamos de personajes, lo que influye en el lenguaje coreográfico», añade.

Para la caracterización, ha recurrido a ceñidos maillots bicolores y pelucas, dentro de una gama cromática de cuatro colores. «Siempre definimos las piezas por los colores y esta vez, lo tenía muy claro. El negro representa lo oscuro, con el rojo quiero expresar algo más interno, el blanco es lo puro, y lo gris refleja algo de mi gusto personal. Me gusta cómo combinan esos colores en escena», comenta.

Lectura abierta

Por su parte, la sencilla escenografía ayuda a diferenciar ambos mundos. «En lugar de ciclorama hay un inmenso plástico y detrás de él, está el mundo donde todo es negro, mientras que el escenario representa el mundo de la luz, donde todo es blanco, incluido el linóleo». La banda sonora es ecléctica y abarca desde música barroca, pasando por Henryk Górecki, hasta llegar a Marilyn Manson.

Fundada en 2013, Lasala es una compañía donostiarra de danza contemporánea que se centra en la generación de lenguaje físico y estética actual, con la intención de reflejar las inquietudes del equipo. Por eso, aunque rehuye entrar en pormenores, Judith Argomaniz reconoce que «siempre hay algo autobiográfico en mis obras», pero anima al espectador a realizar su propia lectura de la pieza. «Tal y cómo estés, así ves la pieza. Por eso, me gusta que cada espectador saque su propia lectura», añade.

La residencia de la compañía Lasala en el centro cultural Gazteszena ha sido fundamental para dar a luz la octava obra de la compañía donostiarra, que empezó a gestarse el pasado abril.

«Prácticamente vivimos aquí. No tenemos más que palabras de agradecimiento para Nando Piñeiro y el equipo técnico de Gazteszena», confiesa. «2018 ha sido un año súper potente en gira, con 39 bolos. Sólo puedo dar las gracias», finaliza Judith Argomaniz.