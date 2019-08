Toros de 'Ana Romero' Jueves, 1 agosto 2019, 07:45

La corrida de Ana Romero lidiada en Azpeitia ayer día 31 no entra en el Premio DV Paco Apaolaza, por no haberse lidiado completa al ser devuelto el quinto toro. El jurado consideró que fue una corrida justa de presencia, que tuvo un comportamiento diferente en los tres primeros toros, más parados y agarrados y los dos siguientes con más movilidad, empleándose más y ofreciendo más posibilidades. Destacaron al cuarto por su nobleza y clase y al sexto con la sensación de no haberse visto en plenitud.