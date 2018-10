Tolosa, preparada para su Certamen Coral más especial Máxima expectación ante una 50 edición con los mejores coros, que ya ha agotado todas las localidades JUANMA GOÑI Jueves, 25 octubre 2018, 20:02

Va a ser como una 'Champions' de la música coral. Tolosa ha preparado una edición especial para celebrar por todo lo alto el cincuenta aniversario de su Certamen Coral. Una edición que ha generado las máximas expectativas (ya no quedan entradas), y en la que concurrirán sólo coros que ya saben lo que es ganar el concurso tolosarra.

Una fiesta de la universalidad coral. El CIT quería hacer algo diferente para festejar la efemérides y ha optado por lo que su director, Luis Miguel Espinosa, ha calificado este jueves como una 'fiesta de la universalidad de la música coral'. Ha elegido dieciséis de las mejores agrupaciones que han pasado por la historia reciente del concurso, cada una exponente de diferentes escuelas y modos de cantar, y las ha invitado a participar, para conformar así una edición única.

Países participantes. Las corales seleccionadas vendrán de Suecia, Ucrania, Filipinas, Japón, Francia, España, Cuba, Noruega, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Letonia e Indonesia. Entre ellas habrá dos vascas: Kup taldea y Landarbaso abesbatza. Se celebrarán cuatro sesiones a concurso, del 1 al 3 de noviembre. Las mejores seleccionadas disputarán la gran final, el domingo 4 de noviembre.

Representantes del CIT, Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento y Kutxa, en la presentación de este jueves en Tolosa. / Royo

Máxima expectación. Sobre el papel, no habrá habido nunca un concurso coral que reúna a tantas corales del más alto nivel. Ello explica las expectativas que se han generado. Las localidades para todas las sesiones se agotaron hace ya varias semanas. Cada coro no tendrá este año piezas obligadas que interpretar. No habrá secciones de polifonía y folklore. Ofrecerá un repertorio de libre elección, en el que deberá incluir, eso sí, una pieza en euskera.

828 coros a la largo de la historia. Julián Lacunza, presidente del CIT, ofrecía ayer una cifra significativa: 828 coros diferentes de los cinco continentes han pasado por Tolosa a lo largo de estos 50 años. Una extensa participación que ha permitido, como recordaba ayer el diputado de Cultura, Denis Itxaso, conocer otras realidades y culturas musicales pero, al mismo tiempo, hacer partícipes a estos coros de nuestra tradición coral y de la música en euskera. Porque todos ellos han incorporado a su repertorio piezas de compositores vascos.

Tres conciertos fuera de concurso. Se han programado tres conciertos especiales fuera de concurso. El primero, el 31 de octubre, a cargo del coro 'Vokaina Akademija Ljubijana', de Eslovenia (19.30, Leidor). El segundo, el 3 de noviembre, 'African Sanctus', que interpretarán conjuntamente los coros Hodeiertz, Oroith y Loinaz, bajo la batuta de Enrique Azurza (19.00, Leidor). Y el tercero, ya el de clausura, será el de la presentación en Tolosa del Euskal Herriko Gazte Abesbatza, el domingo 4 de noviembre (19.00, iglesia San Francisco, entrada libre).

Los orígenes. El primer presidente y fundador del CIT, Antxon Elósegui, siempre apela a la palabra «sentimiento» cuanto explica por qué se creó la entidad. El objetivo era activar la sociedad civil, impulsar actividades al margen de las instituciones. El Certamen fue una de ellas. Y aunque su origen tiene un componente más 'sentimental' que artístico, también había una 'fuerza tractora' para tratar de activar el movimiento coral de Euskadi. Por eso el Certamen también nació para recuperar, preservar y dar a conocer el repertorio folclórico vasco; para impulsar e incorporar obras de nueva creación en euskera, y para poner la nueva literatura coral al servicio de los coros vascos, impulsando la formación de nuevos directores y cantores, siguiendo las más modernas técnicas.

Organización peculiar. Se destaca siempre la peculiar estructura organizativa del Certamen, basada sobre todo en el trabajo de muchas personas voluntarias. El consejero de Cultura, Bingen Zubiria, ha ahondado en esta idea al destacar esa impronta del concurso tolosarra, «difusor de la cultura en auzolan», además de su rasgo propiciador de la 'convivencia' entre personas procedentes de muy diferentes lugares.

Más allá de Tolosa. El Certamen de Tolosa va mas allá de los límites propios de la villa papelera. Los coros participantes ofrecerán este año más de 70 conciertos en diferentes pueblos de Euskal Herria, Navarra y Aragón. Por no hablar de la infraestructura que aportan los municipios guipuzcoanos, De hecho, la mayoría de los coralistas no se alojan en Tolosa, sino en albergues y hostales de Zarautz, Orio, Hondarribia, Lasarte, Beasain y Oiartzun.