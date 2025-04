Tocados por la magia

el diario vasco Lunes, 13 de abril 2020, 13:59 Comenta Compartir

'Chinatown', incesto y corrupción con el toque maestro de Polanski

El rodaje de 'Chinatown' (1974) puso a prueba el temperamental carácter de Roman Polanski. De sobras es conocida la respuesta que soltó a Faye Dunaway cuando ésta le atosigaba a preguntas sobre «la motivación» de su personaje: «La motivación es el dinero que te pagan». Como relata Peter Biskind en su fundamental ensayo 'Moteros tranquilos, toros salvajes', habían pasado ya tres años del asesinato de Sharon Tate a manos de la secta de Charles Manson, pero Polanski seguía viviendo en una nebulosa; cuando viajaba, llevaba la ropa interior de su esposa en la maleta. El productor Robert Evans le convenció para regresar a Hollywood. 'Chinatown' permanece como la obra maestra del polaco errante, una impecable, elegante pieza de cine negro a partir de una sórdida historia de incesto y corrupción en Los Ángeles en los años treinta.

Cuenta Biskind que Dunaway llamaba a sus chóferes cuando usaba el servicio de su caravana, porque no se dignaba a tirar de la cadena. Y que en una discusión llegó a lanzarle al rostro a Polanski una taza con orina. Jack Nicholson también sufrió lo suyo. En una pausa del rodaje veía un partido de los Lakers cuando el director apareció con un bate de béisbol y destrozó el televisor. Pese a todo, era gran amigo de Polanski: la violación de una menor que todavía impide al realizador pisar suelo americano se produjo en la mansión angelina del actor. El estreno de 'Chinatown' coincidió con la dimisión de Richard Nixon. El destino hizo que los americanos se identificaran con un filme que contenía una poética y trágica reflexión sobre la corrupción, lleno de resonancias simbólicas y míticas.

OSKAR BELATEGI.

Disponible en YouTube y Google Play (2,99 euros)

En familia ET, el amigo de las estrellas de Spielberg

Steven Spielberg revisó en 2002 'E.T. El extraterrestre' para acomodarla a los dictados de lo políticamente correcto. Sustituyó digitalmente las pistolas de los perseguidores de Elliot por 'walkie-talkies' y su madre ya no le decía «pareces un terrorista» al disfrazarse en Halloween, sino «pareces un hippy». Pese a la escabechina, fruto como tantos otros 'director's cut' de una taimada maniobra de márketing para vender DVD, 'E.T.' permanece como la obra más personal y sentida del director. «Cuando yo tenía nueve años deseaba tener un amigo que viniera de las estrellas y creciera conmigo. De ese deseo surgió la idea de hacer 'E.T.'», ha reconocido Spielberg, que en 1982 consiguió que un benevolente cuento de hadas espacial se erigiera en el filme más taquillero de todos los tiempos.

No se puede entender el cine de Hollywood en los ochenta sin esta perfecta máquina de provocar escalofríos, con su paisaje de urbanizaciones y familias sin padre. El mundo se volvió loco con un alien achaparrado, de piel rugosa y ojos de spaniel, casi un enanito de Blancanieves que no inspira aversión, sino impulsos de protección. Un enamoramiento que en el caso del niño protagonista llegaba a la telepatía y provocaba que compartiera a distancia la borrachera de su entrañable visitante, homenaje a 'El hombre tranquilo' incluido.

OSKAR BELATEGI.

Disponible en Movistar Plus, Google Play, Rakuten TV

Libros Toda la magia de Hogwarts sin salir del salón

Quien tiene magia, no necesita trucos pero probablemente quien sea incondicional de Harry Potter agradecerá que Hogwarts llame a su puerta. La web 'Hogwarts at home' es una plataforma para hacer más mágicos y llevaderos los días de confinamiento en familia. La plataforma, que cuenta con el respaldo de J. K. Rowling, tiene todas la pócimas y las fórmulas para entretener a los niños. ¿Quieres dibujar un 'Occamy'? La web tiene un tutorial que te dice cómo. ¿Prefieres poner a prueba tus conocimientos sobre la vida del niño con una cicatriz de rayo en la frente? Un cuestionario examinará tu nivel con preguntas sobre el sombrero examinador, el profesor Snape o el 'quidditch'. Para aquellos que estén interesados en la autora, la web reúne escritos de los libros de la autora británica. Además, el primer volumen de la saga, 'Harry Potter y la piedra filosofal', se ofrece en versión audiolibro. Todos los contenidos son en inglés. ¿No es un hechizo de la cuarentena que los más pequeños aprendan o refuercen la lengua de Shakespeare desde casa? Sí, es otro truco magistral de Potter.

C. VELASCO

· En internet : wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home