TERRORISTAS EN VILLEREAU

Hoy está programado en horario nocturno, con premeditación pero sin la menor alevosía un pedazo de cine franco- sueco que bordea el disparate feliz, el absurdo inteligente, la reflexión audaz y la risa sorda. 'Excess Will Save Us' nos abandona en la Francia profunda profundísima; más al fondo de la que retratase Chabrol. Allá, un granjero mata una rata a perdigonazos al tiempo que un cazador pertrechado 'comme il faut' (camuflaje y escopeta), se cobra una triste pieza en su puesto de palomeras. Mientras, unos cuantos emigrantes polacos discuten en su idioma. En un florilegio de hechos muy verosímilmente concatenados y fílmicamente gozosos, una anciana despierta sobresaltada y cree oír ' Al·lahu-àkbar' en ese galimatías de disparos, ratas que chillan y ecos de idiomas eslavos. Se le desata el pánico y llama la policía que, siempre al servicio de la ciudadanía, monta un dispositivo de alerta antiterrorista que no se lo salta un ayatolá. Incluye grupos de élite de la Guardia Republicana, bomberos y amblancieros.

En el interín, la directora Morgane Dziurla-Petit y su bravo equipo suben a uno de aquellos búnqueres pétreos de la II Guerra Mundial a la habitante más joven (chupa, smartphone) de Villereau, a la sazón uno de los pueblos más envejecidos de todos los que habitaremos en este festival. Desde allá, en una imagen delicadamente perversa se nos recuerda que sin pelu, tienda, bar o cine esto es pura Europa vaciada con cierta tendencia a abrazarse a la derecha. Todo en 14 minutos entre macarras y surreales. 14 minutos premiados en medio planeta.

Se proyecta, en compañía del potente 'Emarri' del francotirador Ander Iriarte y del impactante 'Mutterschaft' que precede a la imprescindible chileno-escocesa '¡Nae Pasaran!' Se proyecta 48 horas después de un coloquio intenso y provocador mantenido entre Mikel Soto, sindicalista testigo de la muerte de la General Eléctrica de Ortuella, y Alberto Emparanza, catedrático de Derecho Mercantily asesor de empresas.

Acabaron los dos pidiéndonos coherencia: queremos mantener nuestro tejido empresarial, comercial e industrial pero hasta el papel higiénico lo compramos en compañías instaladas en la nube.