La tercera edición de Lur Live arranca este fin de semana en Oiartzun El jardín de Lugarden acogerá de jueves a domingo una «experiencia teatralizada» con música en directo

Una «experiencia artística y teatralizada» con música en directo transformará el jardín de Lugarden desde el jueves y hasta el domingo para animar al público a «reconectar con la naturaleza». Los tickets, con un precio de 30 euros para adultos y 15 euros para menores de edad, están ya disponibles a través de la web oficial. «No se trata de un festival convencional, sino de una experiencia que busca devolvernos la conciencia de nuestra pertenencia a la tierra», avanzan.

La experiencia sensorial teatralizada con danza performativa que se celebrará los cuatro días comenzará a las 19:30 horas. Esta propuesta transforma el jardín de Lurgarden en un recorrido escénico en el que el público se convierte en participante activo, atravesando instalaciones de land art, intervenciones performativas, música en directo y danza contemporánea. Todo ello dentro de una narrativa poética que invita a sentir, jugar y reflexionar.

El diseño de esta experiencia corre a cargo del colectivo Viriditas, formado por Nuria Martínez, Celia Teira e Idoia Lizeaga, quienes han concebido una dramaturgia profundamente conectada con el paisaje, el cuerpo y el arte como forma de conciencia.

Pieza 'Zuhamu'

Durante el recorrido, el público podrá disfrutar también de la pieza 'Zuhamu', creada por la compañía La Trapecionista, bajo la dirección de Maitane Aspiroz, junto a Laura Abraim, Iván Casado y Juanjo Altuna, o la instalación land art realizada por Idoia Lizeaga y Olatz Pujana.

'Zuhamu' es una propuesta de danza aérea y circo contemporáneo que se inspira en la relación entre los árboles y el agua. A través de movimientos suspendidos y música en vivo, los intérpretes invitan a una reflexión visual y física sobre la fragilidad de los ecosistemas y el papel del ser humano en su cuidado.

La instalación land art está elaborada con lana natural y técnicas artesanales, la pieza representa diferentes grados de conexión (o desconexión) entre el ser humano y su entorno, convirtiéndose en un puente visual entre materia, territorio y emoción.

Organizado por la asociación cultural Lur Live Arte eta Naturae, este fin de semana pondrá fin a la tercera edición del festival artístico y sensorial. Comenzó en mayo con la presentación del proyecto 'Zubi bat bi zu' y continuó después con los talleres sensoriales basados en los elementos agua, tierra, aire y fuego.