Te vi en la tele con todo al aire

Ni que decir tiene que quienes no podemos presenciar la silenciosa lectura de un libro en el autobús, en la cafetería o en la biblioteca sin escudriñarlo para ver su título, estos días nos estamos poniendo las botas. No en la calle, sino en interiores. Ha querido el actual canon estético televisivo que todas las conexiones en directo con periodistas, tertulianos, especialistas en pandemias y expertos himalayistas en eso de alcanzar 'el pico' se lleven a cabo con el interlocutor situado delante de las estanterías de su domicilio. Y claro, uno deja de escuchar en el minuto uno para concentrarse en adivinar los títulos de su biblioteca personal. Sólo después de este rápido aunque intenso chequeo, se está en disposición de atender a sus discursos y reflexiones porque, al menos en parte, ya conoce al emisor del mensaje, fundamental en esto de la comunicación.

Incluso corren por las redes sociales avisos a las editoriales: «Creo haber visto tal libro que publicasteis en la tele mientras hablaba fulanito» o «juraría que menganito tiene en su casa las memorias de no sé quién que con tanto primor editasteis». En algunos casos, más que los títulos, desconcierta la colocación de los volúmenes. Amén de los que ponen de frente la portada de algún libro que pretenden promocionar, en ocasiones en labores de autopromoción, los hay que los tienen tumbados. La primera vez que los vi así fue en la difunta librería Garoa de Gros. Me dijeron que era costumbre familiar. Aquí cada cual tiene sus usos. Se ve en la tele que algunos ordenan la biblioteca por colores y otros por editoriales, que en muchos casos viene a ser lo mismo. Siempre he sido más del modelo Lagun: colocados de canto, con el título en vertical y por géneros o idiomas originales. Pero vamos, que máxima flexibilidad. En cualquier caso, de la observación de las bibliotecas ajenas se pueden extraer conclusiones. Por cierto, ¿cuánto falta para 'el pico'? Dicen los himalayistas que la ascensión no ha concluido hasta que estás de regreso al campamento. O sea, que así las cosas, casi mejor ni pensarlo.