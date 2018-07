Las taquillas de los cines guipuzcoanos apenas notan la bajada del IVA Taquilla de Urbil. / ARIZMENDI Los exhibidores creen que es pronto para valorar y coinciden en que el fútbol, el tiempo y las películas en cartel no les han ayudado JAIONE ALONSO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 14 julio 2018, 11:41

El séptimo arte no está para lanzar las alas al vuelo. El cine, el último sector de la cultura en beneficiarse del ajuste del IVA del 21% al 10%, es más barato, en líneas generales, en todas las salas guipuzcoanas. Pero de momento, esta bajada no se ha traducido en una mayor afluencia de espectadores. Los exhibidores aseguran que es pronto para valorar el impacto de la reducción del precio de las entradas. Es un clamor compartido que el Mundial de fútbol, el buen tiempo y la ausencia de títulos cinematográficos atractivos han afectado a la recaudación de las taquillas.

A pesar de que el fin de semana posterior a la entrada en vigor del nuevo gravamen, el pasado 4 de julio, la facturación del cine se incrementó en un 20%, los datos no son reflejo de una mejora en la taquilla. «Todo lo contrario. El fin de semana del 27 de junio fue el peor desde hace muchos años en recaudación. Por eso, aunque el del 6 de julio hubo esa subida, los datos seguían siendo malos porque partíamos de una semana pésima», explica Iñaki Elorza, representante de la unidad de cine de SADE, gestora de los cines Príncipe, Antiguo Berri y Trueba.

«Es muy pronto para sacar conclusiones en una semana que ha sido además malísima. El fútbol y la meteorología han sido más determinantes que la propia bajada del IVA», añade Elorza. Además, en estos últimos días, en las carteleras no se han prodigado títulos especialmente relevantes. En este sentido, también se pronuncia el presidente de la asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, Alfonso Benegas, quien asegura que «las distribuidoras no estrenan películas potentes cuando hay un mundial de fútbol».

A largo plazo

Es pronto para hacer valoraciones pero los exhibidores si prevén una mejor taquilla con los nuevos títulos familiares. Ayer se estrenó 'Hotel Transilvania 3' pero le siguen otras películas como 'Los increíbles 2', 'Mamma mia 2' o 'Misión imposible 6'. El responsable de SADE confía que «a largo plazo» la taquilla notará la bajada del IVA. «Cuando bajas los precios, surge una sensibilidad especial por parte de los espectadores y la gente se anima más. Además no es solo la taquilla de las entradas. Lo tenemos demostrado: cuando baja el precio del ticket, automáticamente sube el consumo de los bares», asegura Elorza.

«¿Habéis calculado bien? No me cuadran los datos. Tenía que costar 7,09 euros y lo habéis bajado a 7,60 euros». Este es uno de los emails que han recibido en los cines SADE. «Cuando les explicas que en 2012 mantuvimos los precios de las entradas y asumimos nosotros el 100% del IVA, entienden que ahora no hayamos repercutido toda la bajada en la entrada», se justifica Elorza.

Por su lado, la gerente de los cines Niessen de Errenteria, Sandra Gómez, estrenaba ayer nueva tabla de precios. La tarifa de fin de semana pasaba de 7,70 a 7,40 euros. «Es pronto para valorar la bajada del IVA, hemos tardado una semana más porque queríamos ver qué hacía la competencia», reconocía Sandra Gómez, quien además explicaba que «no hemos notado esa curiosidad por parte de los espectadores de si habíamos bajado porque nuestras tarifas son ya bajas de por sí».

El responsable de los cines Mendibil de Irún, Javier González, que también redujo la tarifa máxima de 8,10 a 7,40 euros, señalaba que «algunos nos han agradecido la rebaja pero otros creo que ni sabían los precios que teníamos antes». «Aquí en Gipuzkoa dependemos mucho del tiempo, si sale un día de sol se aprovecha, y entre el buen tiempo y el fútbol, la gente no ha venido al cine, pero creemos que a largo plazo la bajada del IVA sí se notará en la taquilla», afirmaba González.