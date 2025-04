Tabakalera anuncia #TabakaleraEtxean para difundir contenidos a través de la web y las redes sociales

Una fábula al revés

Una exquisitez animada, de obligado visionado si te gusta el cine en general y los dibujos animados en particular. Galardonada con el César a la Mejor Película de Animación, nominada al Oscar en la misma categoría, 'Ernest y Célestine' no solo es un espectáculo visual sorprendente, confirmando que hay vida más allá de Pixar. También cuenta con una historia fresca con mensaje, basada en la obra literaria, escrita y dibujada, por Gabrielle Vincent. La tolerancia vertebra un cuento sobre la amistad que describe la relación entre un oso, músico ambulante, y una ratoncita que huye del mundo subterráneo que le vio nacer. Ambos animales antropomórficos desafían los convencionalismos reinantes, ya que no está bien visto que se junten como compañeros de fatigas. La película, hermosa y embriagadora, está codirigida por el dibujante y cineasta galo Benjamin Renner, que adapta a imagen en movimiento un cómic de cosecha propia. Un zorro negado para la caza decide encontrar la manera de alimentarse sin esfuerzo ni riesgos. Así, piensa que robar unos huevos de gallina, criar a los polluelos y después comérselos es la mejor solución para su falta de pericia como depredador. Evidentemente, se encariña con la prole y todo se complica cuando no es capaz de hincarles el diente y pasa a comportarse como su madre. Un relato atípico que juega con los tópicos. Una fábula al revés.

Diponible en Amazon Prime Video