Tabakalera proyecta 'Entre dos aguas' con música de Refree en directo Isaki Lacuesta, director de la última Concha de Oro, presentará hoy la sesión dentro del Foco que le dedica el centro JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Sábado, 25 mayo 2019, 07:39

Isaki Lacuesta, ganador de la Concha de Oro del año pasado por 'Entre dos aguas', ha regresado estos días a Donostia para protagonizar el Foco (ciclo) que le dedica Tabakalera en su sala de cine. Si ayer viernes se proyectó 'La leyenda del tiempo' (2006), el director asistirá hoy al pase de 'Entre dos aguas' (2018), cuya banda sonora será interpertada en directo por su autor, Refree. Las sesiones concluirán mañana con el pase de tres producciones especiales.

'Entre dos aguas' (hoy, a las 19.00 horas, 7 euros) recupera a los personajes de Isra y Cheíto, los hermanos de 'La leyenda del tiempo'. Sus vidas han tomado caminos diferentes pero se reencuentran en la Isla de San Fernando cuando el primero sale de la cárcel y el segundo vuelve de una larga misión en la Marina.

Lacuesta, que ya había ganado la Concha de Oro por 'Los pasos dobles' (2011), volvió a alzarse con el máximo galardón del Festival gracias a este filme. La banda sonora de 'Entre dos aguas' lleva la firma de Kiko Veneno y de Raül Refree, calificado por Tabakalera como «uno de esos artistas camaleónicos y fundamentales del panorama internacional». Entre sus colaboraciones se cuentan las de Rosalía, Lee Ranaldo (Sonic Youth), Christina Rosenvinge, Niño de Elche, Silvia Pérez Cruz, Mala Rodríguez, Fermin Muguruza, Albert Pla o el propio Kiko Veneno. También acumula media docena de discos a su nombre.

Según confesó Lacuesta durante el Zinemaldia, «fue muy bonito trabajar con Kiko Veneno y Refree», que se involucraron plenamente en la filmación. «Raül venía al rodaje, componía, me pasaba un tema, lo premontábamos, luego yo rodaba teniendo en cuenta lo que él había compuesto... Con la música se dio una interacción muy similar a la que tuvimos con Isra y Cheíto», dijo.

Mañana, tres filmes más

El Foco de Tabakalera concluirá mañana con la proyeción de tres filmaciones reunidas en un pase (19.00 horas, 3,50 euros). 'Lugares que no existen: Goggle Earth 1.0. Australia. ALPHA AND AGAIN' (2009), un trabajo de Isaki Lacuesta e Isa Campo que retrata espacios que no aparecen en Google Earth. Después se proyectará 'Marte en la tierra' (2007), una suerte de documental sobre Riotinto.

El último filme será 'Où en êtes-vous?' (2018), un corto que forma parte de una colección del Pompidou de París, que encargó a diversos cineastas responder con una película a la pregunta «¿Dónde estás?». Lacuesta entregó una obra que, «relaciona a la vez la ubicuidad de nuestro tiempo con la pregunta clásica del viaje a lo desconocido».