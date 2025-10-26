Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Suspendido el espectáculo de danza 'Kill me' de noviembre en el Victoria Eugenia

DV

san sebastián.

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Por «ajustes de programación», según informa Donostia Kultura, el espectáculo 'Kill me', programado para el 29 de noviembre en el Teatro Victoria Eugenia, ha ... sido cancelado. La devolución del dinero de las entradas se realizará por el mismo sistema utilizado para la compra, y el importe de las entradas compradas por Internet o con tarjeta se devolverá automáticamente. El importe de las entradas compradas en efectivo en taquilla se deberá solicitar en la propia taquilla.

