Suspendido el espectáculo de danza 'Kill me' de noviembre en el Victoria Eugenia
DV
san sebastián.
Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00
Por «ajustes de programación», según informa Donostia Kultura, el espectáculo 'Kill me', programado para el 29 de noviembre en el Teatro Victoria Eugenia, ha ... sido cancelado. La devolución del dinero de las entradas se realizará por el mismo sistema utilizado para la compra, y el importe de las entradas compradas por Internet o con tarjeta se devolverá automáticamente. El importe de las entradas compradas en efectivo en taquilla se deberá solicitar en la propia taquilla.
'Kill me' (2024) es la continuación de 'Love me' (2022) y 'Fuck me '(2020), y a su vez es parte del proyecto 'Recordar para vivir', en el que la coreógrafa argentina Marina Otero, que ya ha visitado Donostia en anteriores ocasiones con sus montajes, se propone presentar diferentes versiones de obras hasta el día de su muerte.
