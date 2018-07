Steve Ditko, el genio que nunca permitió una foto en color 'The Final Chapter', publicado en 'The Amazing Spiderman', número 33 de 1966, uno de los momentos álgidos en la carrera de Ditko. El cómic llora la muerte del padre de Spiderman y Dr. Strange OSCAR GOÑI Sábado, 28 julio 2018, 17:31

A veces, ojalá no demasiadas, la Historia con mayúsculas no gusta de la realidad. Parece un juego de palabras, pero ocurre. Personajes que la cambian pero que no aceptan sus reglas sociales; no funcionan así, no son así. Entonces surge la paradoja. Surgen los genios. En algunos ámbitos, muy famosos; por poner el ejemplo más obvio, Albert Einstein. Da igual que el noventa y nueve por ciento de la población mundial (quizás el porcentaje debería ser mayor) no tenga ni idea de qué dijo, de qué hizo realmente. Ya es icono, aunque no se sepa muy bien de qué, mejor no profundizar en algunas cosas. Otros, mucho menores, mucho más insignificantes, adscritos a artes sencillas, fallecen y desaparecen. Uno de ellos lo acaba de hacer.

Steve Ditko, nacido en Johnstown, Pensilvania, el 2 de noviembre de 1927 y fallecido el 29 de junio de 2018, en Nueva York. Hasta la noticia de su muerte llegó unos días tarde al resto del mundo. Que me esperen o, mejor aún, me da absolutamente igual que lo sepan, debió pensar… o no. Él fue un misterio en sí mismo.

Estudiante de la escuela de caricaturistas e ilustradores de Nueva York, donde Jerry Robinson, uno de los primeros lápices de Batman, impartía su sabiduría, demuestra un talento inusual que le conduce, entonces, a un sueño: trabajar en el estudio de dos monstruos: Joe Simon y Jack Kirby, puede que a alguien le suene este nombre, aunque Steve no será su discípulo, sino de Mort Meskin. La cuestión es que este momento es crucial, porque Ditko no tiene nada, nada que ver con el estilo de Kirby, al punto de que incluso su interpretación de la anatomía (fundamentalmente los rostros) es discutible para quienes presumen de ortodoxos. A la larga, serán fundamentales en su éxito. Tras un paso fugaz por Charlton Comics, llega en 1995 a Atlas, ya embrión de Marvel, donde conoce a otro tipo del que quizás también algún curioso haya oído hablar: Stan Lee.

Ditko, sin embargo, no busca al superhéroe, sino que se siente más cómodo en las viñetas de terror, sobre todo porque su capacidad para la creación de sujetos terribles es tan grande como el placer que dicha actividad le proporciona. Así, publica en 'Strange Tales' o 'Tales to Antonish', entre otras.

El trepamuros

Y llega un glorioso 1962, cuando Stan Lee, joven pero ya no tanto, comprende que Kirky no es el adecuado, no es quien puede dar vida al héroe adolescente, a ese chaval que de pronto, picado por una araña radiactiva, adquiere fabulosas habilidades. Y contacta con Ditko. Y aquí empieza parte de una discusión que, ahora sí, nunca tendrá solución, porque uno de los dos involucrados se ha ido. ¿Hasta qué punto Spiderman, más allá de cualquier debate, el mascarón de proa de Marvel, fue co-creado por Lee y Ditko?. Es sabido que Stan Lee supo reunir en su persona al guionista con el marketing, transformándose en el gran prestidigitador que aún hoy (por muchos años), sigue siendo la cara real de Marvel. Pero para otros muchos, empero, Ditko fue Spiderman. No solo el traje, sino su personalidad primigenia, hermética, pusilánime, distante… No solo esto. Jack Kirby entra en la ecuación, pues también él afirmó reiteradamente, hasta el final de su vida, que Spiderman fue su obra.

Lo único comprobado es que el éxito es arrollador. Poco tiempo después de su arranque en 'Amazing Fantasy' en agosto de 1962, Peter Parker estrena su propio título, 'The Amazing Spiderman', y Ditko rompe el tarro de las esencias durante una época, a lo largo de treinta y ocho números, en las que los mayores enemigos del joven arácnido cobrarán vida. Doctor Octopus, el Buitre… Para entonces, es evidente que Marvel, en plena época dorada, se sustenta sobre tres patas, los tres genios mencionados en este relato. Ditko, enemigo acérrimo de la fama, se encierra en su estudio, que sus obras hablen por él, dice. A día de hoy, no existe una foto en color que le retrate, aunque sus creaciones siguen con 'Doctor Strange', 'Halcón y Paloma', 'Blue Beetle' o 'The Question', nada más y nada menos.

Su relación con Stan Lee ya es, al parecer, insostenible. Mientras aquel sigue en la brecha, Ditko se recluye, pasa a dibujar terror retornando a sus orígenes y, ya de modo personal, lo que le apetece sin dejar de lado, eso sí, su cruzada personal contra Lee.

Como dijo hace cuatro décadas, «nunca hablo de mí. Mi trabajo soy yo». Con todo, así es. Y como escribió a raíz de su muerte el actor Tom Holland, el actual Spiderman en la gran pantalla, «Todos queremos dejar nuestro legado en el mundo. Este tipo lo consiguió. Hizo feliz a mucha gente y les cambió la vida ¡Como a mí! Gracias, Steve. Tu vida está con nosotros, gracias».