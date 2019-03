Mr. Sipp trae el blues del delta del Mississippi al Dabadaba

Su nombre es Castro Coleman y nació en 1976 en McComb, una pequeña ciudad de Mississippi. Hoy conocido como Mr. Sipp, The Mississippi Blues Child, aprendió a tocar la guitarra a los seis años de edad y su carrera conoció un salto espectacular desde que en 2014 ganó el International Blues Challenge de Memphis. Dos años después sorprendió durante su actuación en la Benta durante el Hondarribia Blues Festival y esta noche vuelve a Gipuzkoa para actuar en el Dabadaba (21.00 horas, 12/15 euros).

La crítica especializada le considera uno de los mejores bluesman del delta del Mississippi por su capacidad vocal, compositiva y, por supuesto, por su manera de tocar la guitarra sin olvidar su «talento innato para el show». Entre sus influencias destaca B.B. King, y entre otros títulos que atesora sobresalen el el premio de guitarra Albert King Gibson, el BMA Best New Artist Album 2016 y el Spirit of Little Walter 2016. Ese mismo año Mr. Sipp se convirtió en el primer artista de blues en incorporar su huella al Muro de la Fama en Fredrikshavn, Dinamarca. Su último álbum hasta la fecha es 'Knock a Hole in It' (2017).