Sevilla diseña los mejores carteles para la Semana Santa y la feria de abril

Prácticamente al unísono han visto la luz los carteles de Sevilla y Madrid, las dos ferias fundamentales del inicio de temporada o mejor de la ... propia temporada taurina 2025. Tanto la empresa Pagés como Plaza 1 han asegurado en la presentación que se trata de carteles muy rematados en su totalidad y las mejores combinaciones de toros y toreros posibles. «Tienen solidez, remate y el lujo que exige Sevilla…», fueron las palabras del empresario Ramón Valencia.

De todas formas, después de una serie de años ya nos vamos acostumbrando a que la temporada esté prácticamente diseñada desde su inicio, sin que el triunfo o fracaso de un torero influya, como antaño, en el número de contratos; o lo que es lo mismo, actuaciones en plazas de toros, desde ahora hasta el momento en que la temporada finalice allá por octubre en la Feria de Jaén.

Hablemos de Sevilla, dejando el abono venteño para una próxima ocasión. Y aquí aparece esa en mi opinión incongruencia mencionada anteriormente. Me parece perfecto que en un mismo acto se presente una corrida tradicionalmente importante, la del Domingo de Resurrección con un cartel de esos que dicen de campanillas: Toros de Núñez del Cuvillo que serán lidiados por 'Morante de la Puebla', Alejandro Talavante y Daniel Luque, lógicamente las corridas de preferia y la feria propiamente dicha: del domingo 27 de abril al domingo 11 de mayo, finalizando con la tradicional corrida de Miura. Dieciséis festejos prácticamente seguidos.

Avance de San Miguel

Incluso entiendo que se aproveche para que vean la luz los carteles de las tradicionales novilladas de abono de mayo y junio. La incongruencia está en que ya sabemos ganaderías y toreros para la Feria de San Miguel en septiembre. Es decir que la presentación es de temporada, cosa que no estaría mal, sin duda, pero lo que no es de recibo es que conozcamos que las ganaderías son Victoriano del Rio, 'Garcigrande' y Núñez del Cuvillo. Les suenan, ¿verdad? Y los toreros: Manzanares, Ortega, Aguado, Talavante, Luque, Borja Jiménez, Morante, Roca Rey y la alternativa de la promesa «maestrante» Javier Zulueta. ¿Importa algo cómo vayan a desarrollar su temporada? Ya sabemos que son las figuras y los que pueden llenar las plazas, pero ¿cómo estarán dentro de siete meses? Parece que eso no tiene demasiada importancia.

El papel que durante años desempeñó Curro Romero como eje fundamental de la temporada sevillana lo asume actualmente José Antonio Morante de la Puebla. Cinco van a ser los paseíllos del diestro en el albero de la Maestranza; con total merecimiento sin ninguna duda. 'Morante', en palabras de mi admirado Domingo Delgado de la Cámara, concentra en su persona lo mejor del toreo sevillano de todos los tiempos. Ha logrado integrar en su toreo a los tres grandes: Joselito 'El Gallo', Juan Belmonte y Manuel Jimenez 'Chicuelo'. Por cierto, hay en internet en la red Tik Tok una tesis doctoral de tres minutos de Domingo sobre Morante. Búsquenla ustedes y si la encuentran saboréenla despacito.

Otro diestro sevillano en un momento muy dulce y toreando con una facilidad pasmosa hará cuatro veces el paseíllo: Daniel Luque. Alejandro Talavante, Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, José Mª Manzanares, Borja Jiménez y Manuel Escribano lo harán hasta en tres ocasiones, aunque las tres corridas de Escribano serán en preferia y feria y las del resto incluirán una corrida en San Miguel. Dos tardes para un torero cuajado como Miguel Ángel Perera y otras dos para Sebastián Castella. El resto de los puestos se los reparten toreros que se despiden: 'Cayetano'; con vuelta casi testimonial: 'El Cid'; que siguen llamando a la puerta: Román, Ginés Marín, David Galván, Tomás Rufo, David de Miranda, Pepe Moral, Esaú Fernández, 'Calerito'; que están de vuelta pero tienen cartel en Sevilla: Diego Urdiales, Curro Díaz, Lama de Góngora; y alguno por compromisos, es de suponer: Rubén Pinar, Samuel Navalón, 'El Fandi'. Entre todos ellos lidiarán y estoquearán más o menos noventa ejemplares de muchas ganaderías y pocos encastes. Vamos a verlo.

Los toros

El «monoencaste» Domecq aparece anunciado hasta en once ocasiones: dos de ellas repiten en Feria y en San Miguel; no podrían ser más que Victoriano del Rio y 'Garcigrande'. Además, algunas de moda y que están embistiendo como Santiago Domecq y 'El Parralejo' y para completar las de siempre: 'Jandilla', 'Juan Pedro' Domingo Hernández, Matilla, FuenteYmbro. También repiten Nuñez del Cuvillo, en Domingo de Resurrección y San Miguel; y curiosamente una ganadería de encaste Murube como es Fermín Bohorquez.

Ausencias

Una de las dos corridas será a caballo para Rui Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Pero la otra será a pie y tiene su correspondiente anécdota. Entre las ganaderías que iban a lidiar había una de encaste Santa Coloma: 'La Quinta', pero los ganaderos la retiraron a última hora por no estar incluido para torearla Emilio de Justo, una de las grandes ausencias como Paco Ureña de estos carteles. Salió 'La Quinta' y entró Fermín Bohorquez. Del encaste Nuñez un único encierro, el de Alcurrucen del día 30 de abril. Para completar dos nombres legendarios e insustituibles: Victorino Martín el día 3 de mayo con un cartel, en mi opinión muy interesante: 'El Cid', Manuel Escribano y Daniel Luque; y Miura para cerrar el ciclo con Escribano de nuevo acompañado por Pepe Moral y Esaú Fernández.

Habrá una novillada en preferia, cosa muy inhabitual, además mano a mano; novillos de Alejandro Talavante, que están saliendo con muy buena condición para Javier Zulueta, que como hemos indicado más arriba, es el novillero de moda para los sevillanos y quien tomará la alternativa en San Miguel y el llamado a ser la figura de los próximos años, según opinan sus mentores, y al que vimos la pasada semana grande en Illunbe, Marco Pérez. Además, serán cinco las novilladas del ciclo ferial: dos domingos en mayo y tres jueves en junio. Novilleros punteros, prometedores, con cierto cartel, del agrado del público hispalense y con ganaderías de prestigio.

Esperemos que este análisis de los carteles no haya pecado de farragoso y si desean conocer las combinaciones exactas de fechas, toros y toreros las pueden encontrar fácilmente en Internet.