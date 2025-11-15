'Yakarta', la nueva obra maestra del irundarra Diego San José

El talento de un creador se demuestra cuando es capaz de salir de los géneros con que ha triunfado para arriesgar por terrenos inexplorados y ... demostrar que la brillantez no entiende de encasillamientos ni de plantillas, como ha demostrado de nuevo el irundarra Diego San José con su última gran serie, 'Yakarta', una verdadera obra maestra.

Yakarta Plataforma Movistar Plus

Temporada Noviembre 2025

Nacionalidad España

Episodios 6 de 40 minutos

Creador Diego San José

Protagonistas Javier Cámara, Carla Quílez

Tras triunfar de forma incontestable en el terreno de la comedia desde los tiempos de 'Vaya Semanita' hasta su trilogía de 'Vota Juan', San José ha optado por ir apostando por historias con mayor componente dramática como hizo primero con 'Celeste' hasta abrazar el drama por completo con 'Yakarta' la historia de dos personajes a la deriva que buscan su redención a partir del minoritario deporte del bádminton.

El recorrido de esos dos personajes en su viaje conjunto por torneos perdidos en lugares nada habituales de la geografía española es el marco ideal para conocer esa España alejada de los focos mediáticos con restaurantes de carretera y desangelados pabellones deportivos con una excepcional interpretación de Javier Cámara y la joven Carla Quílez

La trama: 'Yakarta' empieza con la presentación de Joserra Garrido, que tras representar a España en bádminton durante los JJOO de Barcelona ha ido cayendo por un declive inexorable tanto a nivel personal como profesional, perdiendo todo lo que le importaba desde su familia hasta su cargo en la Federación.

Garrido es un ser solitario que va con el piloto automático por la vida mientras se gana la vida como un desganado profesor de Educación Física en un instituto de Vallecas y que se gasta lo poco que gana en el bingo.

Esa existencia apagada y abandonada sufre un gran sacudida cuando descubre a Mar, una joven de diecisiete años con unas grandes condiciones innatas para el bádminton, pero que tiene una complicada situación familiar que le obliga a ayudar a su madre en la copistería familiar.

Mar solo juega por diversión y para estar con sus amigas, pero ante la gran insistencia de Joserra para empezar a entrenar en serio, acaba aceptando, para iniciar una complicada relación mentor-discípula que les va a llevar a competir por todo tipo de torneos de segunda división para llegar al anhelado objetivo del Campeonato de España Sub 17.

La relación de confianza y amistad que se va forjando entre esas dos personas solitarias se va a ir consolidando durante la primera mitad hasta que de repente, a final del tercer episodio, se produce una enorme sacudida emocional que cambia completamente nuestra visión de los personajes y la trama para entrar en territorios nuevos e inexplorados.

Esa capacidad de girar completamente la historia para mejorarla y hacerla todavía más interesante es el gran acierto de Diego San José que nos deja con el corazón en un puño desde ese momento, en una tensión que mantiene hasta el final y huyendo de cualquier idea preconcebida que pudiéramos tener sobre esa pareja tan extraña que forman Joserra y Mar.

Creador: Tras triunfar en el terreno de la comedía tanto en cine como en televisión, Diego San José empezó a buscar nuevos retos creativos para salirse de esa relativa zona de confort y no empezar a repetirse.

Una de las primeras ideas que estuvo manejando era desarrollar una historia de perdedores que iban deambulando por pequeños pueblos españoles para encontrar un camino de superación y redención, llegando al minoritario bádminton como el instrumento ideal para contar esa historia

Protagonistas: A pesar de no haberse prodigado tanto en papeles dramáticos, la genial interpretación de Javier Cámara consigue conmovernos y provocar lastima por un personaje que es un verdadero desastre andante, pero que intenta mejorar y no sabe cómo. Javier Cámara muestra mil matices para mostrarnos los diferentes y cambiantes estados de ánimo de su complicado personaje.

En su primer papel protagonista en una serie televisiva, la diecisieteañera Carla Quílez (La Maternal) consigue algo tan difícil como brillar con luz propia a pesar de compartir casi todas sus escenas con un impresionante Javier Cámara.