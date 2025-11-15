Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los actores Javier Cámara y Carla Quílez, en una escena de la interesante serie.
Series

'Yakarta', la nueva obra maestra del irundarra Diego San José

José Ramón Garrido es un entrenador de bádminton caído en desgracia, hasta que descubre a Mar, una adolescente con grandes cualidades que puede ser su salvavidas deportivo

Lorenzo Mejino

Lorenzo Mejino

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:41

Comenta

El talento de un creador se demuestra cuando es capaz de salir de los géneros con que ha triunfado para arriesgar por terrenos inexplorados y ... demostrar que la brillantez no entiende de encasillamientos ni de plantillas, como ha demostrado de nuevo el irundarra Diego San José con su última gran serie, 'Yakarta', una verdadera obra maestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  7. 7

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  8. 8 Más de 1.600 donostiarras se han mudado a Irun en la última década
  9. 9

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán
  10. 10

    El precio de los huevos se dispara en plena crisis por la gripe aviar y baja el aceite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Yakarta', la nueva obra maestra del irundarra Diego San José

&#039;Yakarta&#039;, la nueva obra maestra del irundarra Diego San José