'Task', dos rivales con enormes mochilas personales

Algunos autores desarrollan casi todas sus historias en una determinada región geográfica en la que nacieron y crecieron, con ejemplos tan evidentes como Stephen King ... y su estado natal de Maine o la británica Sally Wainwright con el condado de Yorkshire, para aprovechar al máximo todas sus vivencias y conocimientos personales.

Task Plataforma HBOMax

Temporada Septiembre-Octubre 2025

Nacionalidad Estados Unidos

Episodios 7 de 60 min.

Creador Brad Inglesby

Protagonistas Mark Ruffalo, Tom Pelphrey y Emilia Jones

Otro gran ejemplo es el caso de Brad Inglesby con la región de Filadelfia y especialmente en su entorno rural, donde desarrolló su primera gran miniserie 'Mare of Easttown' repitiendo esa zona en su nueva propuesta, 'Task'.

'Task' mezcla con gran habilidad el thriller criminal con dos protagonistas en lados opuestos de la ley, con intensos dramas familiares en ambos casos, conformando una gran historia que va creciendo con el paso de los episodios hasta llegar a uno de los mejores episodios del año como punto álgido de esta gran serie absolutamente recomendable.

La trama: 'Task' utiliza el episodio piloto para presentar de forma bastante pormenorizada a los dos personajes principales. En primer lugar conocemos al ladrón Robbie en el transcurso del robo a una narcocasa para llevarse el dinero procedente de las ventas de sustancias prohibidas por la red mafiosa de moteros 'Dark Hearts'.

Robbie utiliza su trabajo como recolector de basuras para controlar e identificar las casas que pueden albergar esas sumas de dinero, para atracarlas posteriormente a mano armada con sus dos mejores amigos, Cliff y Peaches.

Robbie atraviesa una difícil situación personal tras haber sido abandonado por su mujer hace un año y dejarle a cargo de sus dos niños a los que cuida gracias a la inestimable ayuda de su sobrina de 21 años Maeve, una chica que se siente atrapada por esa tarea de madre adoptiva además de seguir lidiando con el duelo por el asesinato de su padre sucedido años atrás.

Posteriormente conocemos a Tom Brandis, un agente especial del FBI en horas muy bajas al ser incapaz de superar la tragedia familiar que supuso el homicidio de su mujer a manos de su trastornado hijo adoptivo que está en prisión tras ser condenado por ese crimen.

Esa culpa y ese duelo personal se ve magnificado por su pasado como cura católico que abandonó el clero por amor hacia la que luego sería su mujer. Ese pasado le genera una carga enorme que solo consigue aliviar con grandes ingestas de alcohol que preocupan mucho a sus otras dos hijas.

'Task' es una serie que se cuece a fuego lento, adoptando incluso un tono de tragedia griega con unos personajes principales que saben que están abocados a un cierto destino pero son incapaces de cambiar su rumbo para evitar ese desenlace, por lo que es necesaria una cierta paciencia para ver como las piezas van encajando con maestría.

Esa preparación explota en el fabuloso sexto capítulo con policías, ladrones y moteros enfrentados a cara de perro en una lucha sin cuartel a tres bandas.

Creadores: Tras triunfar con 'Mare of Easttown', su creador Brad Inglesby firmó un lucrativo contrato exclusivo con HBO para desarrollar series. A principios de 2023 empezó a trabajar en una historia sobre una fuerza especial del FBI, dedicada a perseguir delincuentes en una zona rural muy empobrecida y gravemente afectada por la crisis económica.

Más adelante decidió centrar la historia en la enorme pugna ente el agente líder de la investigación y el jefe de la banda criminal como si fuera una especie de lucha de testarazos de carneros en celo.

Protagonistas: Mark Ruffalo se encuentra en su verdadera salsa en este tipo de papeles muy intensos y dramáticos de personajes atormentados, como es el caso del agente Tom Brandis, en la línea de sus premiadas actuaciones en 'La Verdad Innegable' o 'La Luz que no puedes ver'

El personaje de su antagonista, el ladrón Robbie Pendergrast, está muy bien interpretado por Tom Pelphrey, un actor muy interesante que tras curtirse varios años en los culebrones matinales se destapó con un gran papel de acción en el gran placer culpable que siempre ha sido 'Banshee'.