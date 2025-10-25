'La Suerte', el mal fario y las supersticiones taurinas

El universo taurino tuvo su máximo apogeo audiovisual en los tiempos del tardofranquismo, donde cualquier torero que despuntara acababa protagonizando una película sobre sus problemas ... para tener una oportunidad y subir en el escalafón.

La Suerte Plataforma Disney+

Nacionalidad España

Temporada Octubre 2025

Episodios 6 de 50 minutos

Creadores Paco Plaza, Pablo Guerrero, Diana Rojo, Borja González Santaolalla

Protagonistas Ricardo Gómez, Oscar Jaenada

Esa ingente producción de películas no tenía ninguna correlación en el medio televisivo, que nunca abordó la tauromaquia hasta que en 1989, Jaime de Armiñan creó 'Juncal' con un excelso Paco Rabal en una de las mejores series de la historia española.

Posteriormente, la tauromaquia se ha convertido en un tema tabú y proscrito en las ficciones televisivas hasta el reciente estreno de 'La Suerte', una verdadera joya audiovisual que consigue algo tan complicado como mostrarnos los entresijos del mundo taurino sin mostrar ninguna imagen de una corrida, al centrarse en las casualidades, el azar y la fortuna como elementos vertebradores de la trama.

La trama: El primer episodio de 'La suerte' plantea la serie de casualidades que permiten que coincidan los dos protagonistas, David y 'El Maestro', dos personas antagónicas y con ideas muy diferentes pero que poco a poco van a ir encontrando una conexión que jamás se habrían imaginado.

David es un joven sin rumbo que se aferra a las oposiciones como forma de salir de su marasmo personal que le impide emanciparse de su familia y le obliga a trabajar en el taxi de su padre.

'El Maestro' es presentado como una figura del toreo en horas bajas pero que vive en su burbuja particular, completamente protegido por su circulo íntimo formado por personas de su absoluta confianza como su hermano Ramón, su desbocado apoderado Jero y Marchena, un amigo gitano enormemente supersticioso.

La suerte que David les ha traído al llevarles con su taxi a una corrida en Talavera hace que lo conviertan en una especie de amuleto para 'El Maestro', por lo que no dudan en contratarlo a tiempo completo para suplir a su chofer accidentado, para no romper esa racha de buena suerte que han empezado.

La figura de David nos permite introducirnos en el hermético mundo de las cuadrillas taurinas, como una 'road movie' que se va moviendo por diferentes lugares de la geografía española.

Cada capítulo está estructurado como una película diferente ambientada en el lugar donde deben torear y no dudan en hacer un capítulo en blanco y negro en el que incluso parodian con gran traza al documental ganador del Zinemaldia, 'Tardes de Soledad' del director catalán Albert Serra, compartiendo esa fascinación por la parafernalia taurina, incluyendo un genial guiño a la mencionada serie 'Juncal'.

La posición claramente antitaurina de David le granjea ciertos problemas con el entorno de 'El Maestro' pero al ver el cariño y respeto que 'El Maestro' le va cogiendo a David le aceptan finalmente.

Si se está planteando la disyuntiva de ver una serie sobre la tauromaquia siendo antitaurino, las cosas se presentan desde varios puntos de vista y sin ninguna imagen de las corridas, pero los personajes tienen tanta fuerza y potencia que a lo mejor, como en mi caso, le permite disfrutarla mucho.

Creadores: Los directores Paco Plaza y Pablo Guerrero acabaron una noche por casualidad en la fiesta organizada por un torero en un hotel y quedaron impresionados por ese mundo tan particular y especial, por lo que empezaron a pensar en alguna premisa centrada en ese azar que les llevó a descubrir ese mundo, creando un argumento original.

Para la escritura del guion y el desarrollo de la idea contaron con dos jóvenes guionistas emergentes, Diana Rojo y Borja González Santaolalla, que recogieron la premisa para hacer la estructura narrativa y los diálogos.

Protagonistas: Ricardo Gómez (Carlitos Alcántara en 'Cuéntame') ha evolucionado como actor adulto hasta este gran personaje de David, cuya vida sufre un completo vuelco al ser succionado por 'El Maestro' y su entorno.

Oscar Jaenada se ha atrevido a interpretar a mitos como Camarón, Hernán Cortes o Cantinflas y salir airoso del intento y ahora está perfecto como 'El Maestro', transmitiendo ese porte y chulería inherente a las figuras del toreo.