La Serpiente: El peor asesino en serie de turistas

La primera gran sorpresa del año 2021 fue el estreno el 1 de enero de 'La Serpiente'. Su emisión revolucionó por completo las apacibles aguas postnavideñas británicas y ha llegado recientemente a España de la mano de Netflix para poder disfrutar de uno de los mejores estrenos de los últimos meses.

La historia del psicópata Charles Sobhraj, basada en hechos reales, ha sido llevada a la pantalla de forma apasionante y con una gran tensión, al mostrarnos de forma minuciosa la personalidad de uno de los seres más abyectos que circulaba por las autopistas hippies asiáticas durante los años setenta, con unas grandes interpretaciones en los cuatro papeles protagonistas.

La trama: La primera escena nos muestra a Charles Sobhraj en los años noventa detenido y negando su participación en todos los delitos de que se le acusan, para empezar posteriormente a desgranar su historia centrada en su base de operaciones de Bangkok, pero con continuos saltos temporales y por muchos lugares de Asia, para irnos detallando su larga lista de asesinatos y tropelías varias.

Su modus operandi consistía en acercarse a los incautos turistas hippies para ofrecerles su ayuda desinteresada y ganarse poco a poco su confianza a fin de poder desvalijarlos de todas sus pertenencias de valor para seguir financiando su lujoso tren de vida.

Poco a poco fue subiendo de nivel y para no dejar huellas empezó a asesinarlos con una frialdad glacial que pone los pelos de punta, como un verdadero psicópata que no siente absolutamente nada por el resto del mundo, con el fiel apoyo de sus dos cómplices, Ajay, un joven indio, y su compañera la quebequesa Marie-Andrée.

Al otro lado de la balanza tenemos a un diplomático neerlandés, Herman Knippenberg, que está obsesionado con encontrar el paradero de dos turistas de su país desaparecidos en Bangkok sin dejar rastro. Knippenberg y su mujer, Angela, hacen todo lo posible para conocer la verdad de lo sucedido a sus dos compatriotas ante la desidia de la policía tailandesa y no cejan hasta encontrar al responsable de los hechos, que no es otro que el infame Charles Sobhraj.

'La Serpiente' Plataforma Netflix (Enero 2021)

Episodios 8, de 60 minutos

Creadores Richard Warlow, Toby Finlay

Protagonistas Tahar Rahim, Jenna Coleman

Esos dos bandos son los que conforman el esqueleto de 'La Serpiente' con esos saltos temporales que nos van a ir mostrando una especie de documental de naturaleza dedicado al depredador Charles Sobhraj, en el que vemos cómo se camufla para localizar y capturar a sus ingenuas victimas, incapaces de ver lo que se les está viniendo encima.

Una particularidad interesante de la serie es la ausencia casi absoluta de la policía en las investigaciones, siempre encabezada por los diplomáticos neerlandeses Knippenberg, pero con la ayuda de la red diplomática de otras embajadas en Bangkok, también con turistas desaparecidos.

'La Serpiente' mantiene una tensión constante y ha sido rodada en tierras tailandesas, lo que le da ese aroma auténtico que hace que nos estremezcamos todavía más con las felonías del protagonista, que nunca son mostradas de forma explícita o morbosa.

Su creador: Los guionistas Richard Warlow y Toby Finlay se documentaron exhaustivamente, viajando a diferentes países asiáticos para reconstruir y ficcionar la vida real del asesino Charles Sobhraj, centrándose más en su forma de trabajar y acercamiento a las posibles victimas que en recrear los delitos, incluyendo los diferentes procesos judiciales a que estuvo sometido.

Los actores: En 'La Serpiente' destaca por encima de todo la interpretación del gran actor francés Tahar Rahim ('The Mauritanian', 'The Looming Tower') que da verdadero miedo y pavor como el psicópata Charles Sobhraj, muy bien acompañado por Jenna Coleman ('Victoria', 'Doctor Who') como su amante y cómplice del Quebec, Marie-Andrée, que ve como su fascinación y admiración por la figura de Charles la va a condenar a su mismo infierno, a pesar de que ella sí es consciente del mal que están haciendo.