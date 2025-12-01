Netflix sorprende con la cancelación de una serie de éxito tras solo una temporada por las críticas recibidas La producción de animación 'Good Times Black Again' se suspende tras una oleada de rechazo en Estados Unidos

J. F. Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:57

Sorpresa en el mundo de las series al conocerse la última cancelación de Netflix. La compañía estadounidense ha decidido no producir más capítulos de la producción animada 'Good Times Black Again' después de solo una temporada, tras meses de conversaciones polarizadas sobre su contenido y preocupaciones sobre la representación cultural en Estados Unidos. La decisión final llega después de una oleada de críticas que rodearon a la serie desde su debut.

La serie, que fue concebida como un reinicio del icónico programa de televisión 'Good Times' de la década de los 70, fue cancelada por Netflix debido a la «intensa reacción» y las acusaciones de «estereotipos desagradables» y racismo. Organizaciones de derechos civiles, incluyendo la NAACP y CEMOTAP, denunciaron el programa por presuntamente perpetuar estereotipos. Algunos medios describieron el programa como «anticuado y sin humor».

La cancelación ha sido recibida con alivio por muchos usuarios en redes sociales que la colocaban directamente entre los peores productos televisivos de lo que llevamos de siglo e incluso de personas que aseguraban haber cancelado su suscripción a Netflix y que ahora se plantean volver a recuperarla. La serie fue ampliamente criticada por supuestamente usar «estereotipos perezosos de la vida negra».

Humor «incomprendido» según los fans

No obstante, hubo quienes defendieron la producción, sugiriendo que «fue profundamente incomprendida». Algunos fans han manifestado su afecto por el programa con alabanzas a su sentido del humor, que consideran «incomprendido».

A pesar de contar con un reparto de voces de estrellas que incluía a J.B. Smoove, Marsai Martin, Yvette Nicole Brown y Jay Pharoah, la serie no logró mantener el impulso de la audiencia. Esta producción, según medios especializados, registró 3,3 millones de visitas en la primera mitad de 2024, alcanzando un total de 5,4 millones de espectadores. Sin embargo, esta cifra no fue suficiente para «justificar una segunda temporada», según fuentes de Netflix. Aunque el programa estuvo brevemente en el Top 10 de Estados Unidos y otros países, no pudo sostener su éxito.

Cancelaciones de Netflix

'Good Times Black Again' fue cancelada junto con otras dos series animadas para adultos en un anuncio de Netflix, que incluía a 'Exploding Kittens' y 'Twilight of the Gods'. Estas cancelaciones van en línea con la tendencia de la compañía estadounidense de mantener solamente las producciones que consideran que se justifican por la relación entre sus costos y mantener una audiencia fuerte y sostenida en el tiempo.

En este sentido también ha sorprendido la decisión de acabar con otra serie, 'Absentia', un thriller criminal que originalmente se produjo para Prime Video, cancelada en 2020 y que posteriormente encontró un gran éxito en Netflix en su regreso este año al convertirse en el segundo programa global más popular de la plataforma. Sin embargo, a pesar de su renovada popularidad, la serie «no regresará para una cuarta temporada». Si bien la creadora y actriz principal, Stana Katic, ha explicado que esta producción siempre estuvo planeada para ser solo de tres temporadas.