Diego San José estrena la serie 'Yakarta', en la que «el humor sobraba»

Puede que al saber que Movistar+ estrenará el próximo jueves una serie creada por Diego San José y protagonizada por Javier Cámara (el tándem de ' ... Vota Juan' y sus continuaciones), el espectador espere reírse. Nada más lejos de la realidad. 'Yakarta', estrenada en la Seminci de Valladolid, es una teleserie singular y excelente que nos sitúa en «un lugar gris y triste».

«Creo que cuando rompes las expectativas de los espectadores lo importante es que lo que hagamos sea tan satisfactorio o más que una comedia. Es decir, no te voy a dar lo que esperas pero voy a intentar que lo que te dé te atrape. Esta es una historia de personajes en que, para contarla bien, el humor sobraba», explica el irundarra San José.

'Yakarta' es un paso más en su trayectoria para ir alejándose del humor y emprendiendo nuevos caminos. «Me gustan las comedias y volveré a hacerlas –indica Diego San José–. Vengo de 'Vaya semanita', donde el sketch es la ausencia de todo lo que no es el sketch. Eso me hace buscar y valorar precisamente lo que no he hecho. Evolucionar, mejorar como guionista haciendo lo que no había hecho antes. Estaba empezando a detectar esa comodidad de poder meter chistes que sé que siempre funcionan. Y es muy tentador escribir chistes que sabes que van a provocar risa. Casi la única manera de no caer en repetirte es irte a otro lugar diferente. Y 'Yakarta' era irnos a ese lugar».

La serie de seis episodios de algo más de media hora de duración une a dos perdedores, dos personajes grises y con heridas, un fracasado y solitario profesor de bádminton golpeado por la vida (encarnado por un impresionante Javier Cámara) y una chica con problemas en casa que se desahoga en la cancha (con la autenticidad de Carla Quílez, la protagonista de 'La maternal').

En palabras de Elena Trapé, directora de cuatro de los seis episodios (uno lo ha realizado el propio Cámara), «es el encuentro de dos personas que comparten una herida y emprenden un viaje juntos, donde hay dolor y mucha ternura». Diego San José completa: «Queremos hablar de gente que nunca serán héroes. La derrota me parece más interesante que la victoria».

Ciudades intermedias

El periplo de los protagonistas de 'Yakarta' les lleva por campeonatos regionales de bádminton en semivacíos polideportivos de Totana (Murcia), Torrelavega o Ponferrada. Hay una mirada hacia «ciudades que no son ni las más bonitas ni las más feas, ni capitales ni pueblos con el encanto de lo rural. La España vaciada se ha romantizado, pero ¿la que está un poco vacía? Esa es la que a mí me interesa y creo que los personajes se parecen a esas ciudades. A mí me gusta ese tipo de localidad intermedia; le quiero mucho a Irun. Hay ciudades que noto que son conscientes de ser bonitas, pongamos San Sebastián u Hondarribia, pero yo prefiero Irun. Te liberas de la presión de ser el guapo de clase. Al final, todos somos intermedios».

Además de en su tono y sus interpretaciones, parte de la fuerza de la teleserie está en asomarse a esa realidad de segunda fila en que nos movemos la mayoría. «La serie es eso, todo lo secundario de la vida –explica el irunés–. Ciudades intermedias, un deporte que no interesa a nadie, que aunque ganes una medalla tu vecino no se entera. Y personajes que de primeras quizás no te caigan bien».

San José pide al espectador un poco de paciencia, que hasta el episodio 3 el personaje de Cámara se mueve en una ambigüedad calculada. Ciertamente, 'Yakarta' va de menos a más en su descubrimiento de capas, dolores y emotividades.

Se trata de la primera ocasión en que Diego San José no es sólo creador y coguionista sino también coproductor, lo que le concede «el privilegio de estar presente en todo el proceso y poder aportar detalles que antes, cuando veía la película ya montada, no podía».