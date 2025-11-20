Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El día en que España pasó página

'Anatomía de un instante', la serie del año, llega hoy a Movistar Plus, una absorbente crónica del 23-F basada en la novela de Javier Cercas

Oskar Belategui

Oskar Belategui

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

'Anatomía de un instante' se estrenó, fuera de concurso, en la sección oficial del Festival de San Sebastián. Este periodista reconoce que fue a ... verla sin muchas expectativas, dispuesto a sufrir lo justo en las siempre incómodas butacas del Kursaal. Devoró del tirón los cuatro episodios de 50 minutos. Y porque no había más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  6. 6

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El día en que España pasó página

El día en que España pasó página