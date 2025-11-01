'Animal', veterinario gallego rural en crisis existencial

La televisión no es una ciencia exacta y a veces productos modestos y estrenados sin apenas promoción se convierten en grandes éxitos de la noche ... a la mañana, mientras que otras apuestas mucho más potentes a todos los niveles no consiguen ese triunfo y son vilipendiadas por mucha gente.

Animal Plataforma Netflix

Temporada Octubre 2025

Nacionalidad España

Episodios 9 de 30 minutos

Creador Víctor García León

Protagonistas Luis Zahera, Lucía Caraballo, Carmen Ruiz

Recientemente Netflix nos ha proporcionado dos grandes ejemplos para ilustrar esta afirmación, como es el caso de 'Animal' desde el punto de vista positivo y 'El Refugio Atómico' desde el punto de vista negativo.

'Animal' se ha convertido en la gran sorpresa otoñal y en un fenómeno viral gracias a la combinación impecable de un protagonista magistral como Luis Zahera, con unas historias simpáticas y agradables pero sin olvidar un cierto trasfondo social y humano que ha llegado al corazoncito de muchos espectadores, acertando en la diana de sus deseos.

La trama: 'Animal' empieza presentándonos al personaje de Antón, que con su Jeep va por las explotaciones ganaderas gallegas curando a los animales que requieren de sus servicios, pero comprobando al mismo tiempo las dificultades que están pasando muchos ganaderos para poder pagarle. Su forma de trabajar es cercana y mucho más empática con los animales que con sus propietarios.

Esa grave crisis económica hace que acabe trabajando como veterinario en la macrotienda de la multinacional de mascotas Wakanda a las órdenes de su sobrina Uxía y con un equipo de gente joven a los que casi dobla la edad.

Acostumbrando a trabajar de forma independiente y sin rendir cuentas a nadie, los problemas de adaptación de Antón a la cultura empresarial de Wakanda proporcionan los mejores momentos por sus continuos roces y choques con Uxía, que le ruega que siga las reglas de la compañía, a lo que se niega sistemáticamente el cascarrabias y gruñón Antón.

Su sobrina Uxía es también una enamorada de su trabajo y de los animales, pero sobre todo está preocupada por la imagen pública de la tienda a través de las valoraciones de los clientes con caritas positivas y negativas, siempre amable y servil con los clientes, en las antípodas del huraño Antón.

'Animal' desarrolla dos principales líneas argumentales que se corresponden a las tramas dentro y fuera de Wakanda. En el interior de la tienda vemos cómo Antón trata diariamente a toda una serie de propietarios caprichosos de mascotas con unas demandas bastante estrafalarias que le sacan de sus casillas al priorizar siempre Antón a la mascota por encima de los deseos de su propietario.

Por el contrario, fuera de la tienda Antón tiene una vida personal bastante caótica en la que alterna las urgencias veterinarias con su relación de amigo con beneficios con Sabela, la propietaria del bar local, complicada por algunas proposiciones chanchulleras de alguno de los ganaderos locales.

Esos dos ámbitos proporcionan el contraste ideal entre la Galicia rural y la urbana, acentuados por la relación personal entre Antón y Uxía, que pasa por todos los estados desde la tirantez al aprecio familiar, con unos divertidos piques y pullas que tendrán continuidad en una 2T.

Creadores: Víctor García León es un director de cine que tras pasarse al terreno televisivo empezó a colaborar con Diego San José en tareas de guion y dirección de su gran 'Vota Juan' y posteriores secuelas.

En 2023 empezó a desarrollar la idea de una comedia ubicada en un entorno rural gallego centrada en el contraste de la crisis del sector ganadero y el auge de las mascotas de lujo, como los polos principales de la Galicia rural y la urbana, desarrollando 'Animal' a partir de ese concepto.

Protagonistas: El gallego Luis Zahera es un todoterreno de la actuación que como los grandes vinos va mejorando y creciendo con los años. Aquí destaca por su capacidad de sacar petroleo de cualquier situación, provocando sonrisas e hilaridad continua con su socarronería y 'retranqueira' gallega.

La réplica se la da Lucía Caraballo, que interpreta a su jefa Uxía, una joven sacada de un manual de Mr Wonderful y que va a evolucionar personalmente gracias a Antón.