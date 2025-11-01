Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los actores Luis Zahera y Lucía Caraballo, tío y sobrina en esta amena serie.
Series

'Animal', veterinario gallego rural en crisis existencial

Antón es un veterinario rural gallego en dificultades económicas por la crisis del sector ganadero gallego, por lo que decide aceptar trabajar con su sobrina Uxía como veterinario titular de la macrotienda Wakanda

Lorenzo Mejino

Lorenzo Mejino

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:26

Comenta

La televisión no es una ciencia exacta y a veces productos modestos y estrenados sin apenas promoción se convierten en grandes éxitos de la noche ... a la mañana, mientras que otras apuestas mucho más potentes a todos los niveles no consiguen ese triunfo y son vilipendiadas por mucha gente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  3. 3 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  4. 4 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  5. 5 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  6. 6

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  7. 7 El euskera que Ibai Llanos no entiende: «Le has metido guipuzcoano y de Donostia»
  8. 8 Copa del Rey: cuándo es el sorteo y posibles rivales de la Real
  9. 9 Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona
  10. 10 El tiempo se tuerce con la llegada de noviembre: se espera un fin de semana pasado por agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Animal', veterinario gallego rural en crisis existencial

&#039;Animal&#039;, veterinario gallego rural en crisis existencial