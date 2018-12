Las nuevas palabras del diccionario de la RAE

Villanueva: «Me siento liberado»

Tras la elección de Santiago Muñoz Machado como nuevo director de la RAE, Darío Villanueva respiraba hoy más tranquilo. «Estoy satisfecho y me siento liberado», ha dicho durante la presentación de la actualización del diccionario. «Hace tres meses anuncié que no iba a ser candidato y desde entonces he trabajado intensamente. A partir de ahora siento una gran liberación porque se cumple mi deseo», ha afirmado. Villanueva seguirá como director en funciones hasta el próximo jueves, 4 de enero, «pero lo que me espera es suave y estóy magnífico».