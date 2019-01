La segunda gira conjunta de Cheetah Chrome & Señor No recala en La Cripta J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 25 enero 2019, 09:11

A finales de 2015 se produjo la primera reunión de dos nombres míticos del punk-rock, cada uno en su ámbito: el estadounidense Cheetah Chrome y los donostiarras Señor No. Desde entonces, el primero ha estado ocupado resucitando a Dead Boys, una de las bandas más crudas y violentas de los años 70, mientras que los segundos han seguido rockeando sin piedad como llevan haciendo desde primeros de los 90. Animados por la química que surgió hace tres años, Chrome y el grupo de Xabi Garre vuelven mañana a la carga en una segunda gira que recala en la Cripta de Convent Garden.

Los organizadores definen a Cheetah Chrome como «una leyenda con patas» y «uno de los guitarristas más icónicos de todos los tiempos». «A mediados de los años 70 y desde su ciudad, Ohio, su guitarra ayudó a construir el sonido del punk rock con los seminales Rocket From The Tombs para más tarde dar forma junto a Stiv Bators a una de las bandas por excelencia de aquella década: Dead Boys», añaden.

Cartel Cheetah Chrome... Lugar Convent Garden. Día y hora Mañana a las 20.30. Precio 14,40 euros.

Instalados en el mítico CBGB neoyorquino como cuartel general, su debut 'Young, Loud And Snotty' es «una de las piedras filosofales del punk». Sólo duraron tres años (1976-1979) tras los cuales Chrome vivió una agitada etapa de colaboraciones y excesos. Ya rehabilitado, en los años 90 se mudó a Nashville y emprendió distintos proyectos musicales, entre ellos varias reuniones de sus antiguas bandas y una alianza con Sylvain Sylvain (New York Dolls) en la banda Batusis. «En todos estos años Cheetah Chrome no ha dejado de colaborar y salir de gira con diferentes músicos y proyectos, y su guitarra sigue afilada y cortante como nunca», advierten.