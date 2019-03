La Bon Scott Revival Show regresa este sábado a Doka con su homenaje a AC/DC J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 15 marzo 2019, 17:33

Tras colgar el cartel de 'No hay entradas' en 2018, la banda Bon Scott Revival Show (BS/RS) regresa mañana a la Sala Doka de la capital guipuzcoana para deleitar el público con su homenaje al primer vocalista importante que tuvo AC/DC. Enmarcado en el denominado 'Dog Eat Dog Tour', el grupo ha renovado su repertorio y repasará varios éxitos de la mítica banda australiana con un «sonido y puesta en escena milimétricamente estudiados».

El madrileño Javier Alcón se transmuta cada noche en Bon Scott para realizar «más que un simple tributo». En una entrevista anterior publicada en estas páginas, él prefería hablar de «homenaje a la etapa más auténtica» de AC/DC, aquella en la que Scott fue cantante desde 1974 y hasta su muerte en 1980 a causa de una intoxicación etílica. BS/RS recupera el material de discos como 'High Voltage' (1975) o 'Highway To Hell' (1979), aunque también aborda algunos éxitos de la etapa de su sucesor al micrófono, Brian Johnson. «Pero los interpretamos del mismo modo en que lo haría Bon Scott. Imagínate temas como 'Black in Black', 'Thunderstruck' o 'You Shook Me All Night Long' con su voz», decía.

Cartel Bon Scott Revival Show. Lugar Doka (Donostia). Día y hora Mañana (20.30). Entradas 12/15 euros.

Por otro lado, según informó la banda a este periódico, las perspectivas para el presente año «son muy buenas», puesto que en mayo iniciarán una gira europea en el Bonfest, «el festival internacional más importante dedicado a AC/DC». Tras esta cita que se celebra en Kirriemuir, el pueblo escocés que en 1946 vio nacer a Bon Scott, viajarán a México para ofrecer seis actuaciones, mientras que en junio pasarán por Alemania y Holanda, entre otros países.