El Schubert más contemporáneo, con el grupo de danza Ai Do Project y Musikene Dos bailarines de la compañía de danza Ai Do Project, que interpretarán piezas de Schubert este viernes. / Lobo Altuna El teatro Victoria Eugenia acoge este viernes un concierto de música y danza dentro del V Ciclo Donostia Musika PATRICIA RODRÍGUEZ Martes, 21 mayo 2019, 20:19

Aquellas veladas musicales que se celebraban en algunas casas de Viena para escuchar y tocar piezas de Franz Schubert, las llamadas 'schubertiadas', han sido el punto de partida del concierto que tendrá lugar este viernes en el teatro Victoria Eugenia.

La compañía de danza contemporánea Ai Do Project y alumnos de Musikene ofrecerán un concierto en torno a la figura y repertorio del compositor austriaco además de una pieza introductoria de Beethoven, dentro del V Ciclo Donostia Musika, que finaliza en junio. Ai Do Project ha creado una pieza de danza contemporánea para siete bailarines, a los que acompañarán los estudiantes de Musikene Jesús Cuesta, al violonchelo, e Ignacio Araquistain al piano y la también pianista Mari Tere Balerdi como artista invitada. Según explica el director de la compañía Ai Do Project, Iker Arrue, «hemos tenido que hacer unas adaptaciones de las seis piezas originales de Schubert para chelo y piano, que son los instrumentos que acompañarán a los bailarines en el escenario».

La idea nace de las 'shubertiadas', según comenta Arrue, unas reuniones informales que se empezaron a celebrar en el siglo XIX para conmemorar la música de Schubert. En estas veladas se cantaba, se leía poesía y se tocaba su música. A través de ellas, «hemos querido introducirnos en el mundo interior del compositor, del que no existe mucha información y del que se dice que era una persona poco accesible. Lo que presentamos el viernes son seis escenas diferentes, que podrían ser seis schubertiadas, explorando los sentimientos que pudo haber experimentado este compositor tan prolífico a lo largo de su vida».

«Proyecto especial»

No es la primera vez que la compañía de danza Ai Do Project y Musikene se juntan. El repertorio que van a interpretar este viernes lo vienen trabajando desde enero en el proyecto 'Invisible Beauty', una serie de talleres de psicoestimulación cognitiva dirigidos a personas con Alzheimer. El objetivo es atrasar los efectos degenerativos de la enfermedad a través de la danza y la música durante unos encuentros que se realizan en el auditorio de Musikene y en Dantzagunea.

La iniciativa se creó en el 2013 para los usuarios de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Alzheimer y otras demencias de Gipuzkoa (Afagi )y al que se sumó la compañía de danza Ai Do Project y el Centro Superior de Música del País Vasco en 2017.

Cuenta Ignacio Arakistain, estudiante de piano en Musikene y participante en estos talleres, que «la experiencia ha sido muy especial. Ver el efecto que les provoca la música es maravilloso, se evaden totalmente y van a otro estadio. Para nosotros estos encuentros han sido muy importantes para mostrar el ámbito social y educativo que tiene la música, que es lo último que se pierde del disco duro. En esos momentos no existe el músico, el bailarín y el enfermo, todos somos iguales ante la música, todos estamos en el mismo nivel disfrutando de un arte. Creo que hemos transformado la música de Schubert, que parece tan inmutable, y le hemos dado otra utilidad. Además, colaborar con la danza ha sido muy bonito».

Danza y música. O música y danza compartirán escenario con igual protagonismo. Aunque el recital lleva nombre austriaco, la primera parte (35') estará dedicada a Beethoven y su 'Septeto, op.20' que interpretará la agrupación Kaiserin que forman los alumnos de Musikene. La segunda parte será para los bailarines acompañados de los dos pianos y el chelo. Todo un espectáculo de danza con música en directo.

El concierto de este viernes se enmarca dentro del V Ciclo de Donostia Musika, dedicado a promocionar a jóvenes intérpretes locales. Por él han pasado, desde el pasado octubre músicos como el barítono Gabriel Alonso, el cuarteto Turin, Bay Trío, el Ensemble Kroma, Txanbela Otxotea y el Orfeón Txiki con Kresala Taldea y la Banda Municipal de Txistularis.

El programa concluirá el próximo 22 de junio con el concierto que ofrecerán los donostiarras Aitor Ucar (guitarra) y Ander Telleria (acordeón) con obras de Albéniz y Piazzolla, entre otros, interpretadas a dúo. «Ambos jóvenes son referentes internacionales», destaca el presidente de Donostia Musika, Carlos Benito. «Desde el principio, hemos hecho una fiel apuesta por los jóvenes locales y por Musikene, una escuela de grandes músicos con los que llevamos colaborando desde el principio». Por su parte, el director de Cultura de la Diputación, Mikel Díez, consideró «un orgullo» para Gipuzkoa el nivel de los jóvenes creadores locales y la «suerte que supone poder contar con esa energía creativa».