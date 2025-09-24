Sara Rentería, la donostiarra que crea videoclips para las grandes estrellas de la música

A veces vuelves al lugar del que te has ido. Y no por nostalgia, sino porque, de pronto, todo lo aprendido fuera empieza a ... tener sentido aquí. Siempre que Sara Rentería camina por las calles de San Sebastián, lo hace con la determinación de quien ha estado en muchos lugares, aunque solo haya decidido quedarse en uno. Nadie diría que con sus 33 años es la sombra 'creativa' de algunos de los artistas más importantes del pop actual. Que ha estado en Nueva York, en Medellín, en Los Ángeles... negociando planos imposibles, cerrando localizaciones contra reloj y cuidando ideas como quien defiende un fuego. Que ha trabajado con nombres que retumban en la industria como una lista de éxitos de Rosalía, Karol G o Rauw Alejandro, a los cuales ha visto crecer profesional y musicalmente, pero de los que no puede hablar por su compromiso de confidencialidad.

Sin embargo, vuelve. Aunque no a la ligera, sino con las manos llenas. Regresa a su ciudad con ideas, trae oficio, un radar que sabe detectar lo frágil antes de que se rompa, y lo bello antes de que alguien más lo vea. Eso –aunque ella lo diga con pudor– es lo que hace una productora creativa. No es una cuestión solo de gestionar, sino de presupuestar y saber sostener la visión de un artista. «Yo nunca quise ser productora. Es más, ni siquiera sabía que esto era una profesión».

Y lo dice entre risas espontáneas. Le salen de algún lugar que roza la ironía y la certeza de que las vocaciones no se eligen, sino que se descubren como un don. Porque desde pequeña ya organizaba, «apuntaba maneras eligiendo los planes de mis amigos. Con 16 años ya estaba haciendo de 'producer' sin saberlo. No tengo ninguna duda de que es la profesión la que me eligió a mí», asegura.

Sus videoclips 'Si antes te hubiera conocido' | Karol G Pop. 2025. Álbum: 'Tropicoqueta'. Absoluto hit de este verano. Repleto de emoción y sinceridad, refleja con delicadeza el anhelo y la esperanza en el amor. Con su voz dulce y una producción elegante, ha conquistado a millones, consolidándose como uno de los más escuchados. 'Chicken teriyaki' | Rosalía Flamenco. 2022. Álbum: 'Motomami'. Tema que forma parte del innovador trabajo de Rosalía, que explora sonidos urbanos y experimentales de forma única. Con estilo audaz y vanguardista, mezcla ritmos pegajosos y letras cargadas de actitud, creando frescura y expectativas.

Desde muy joven, la donostiarra entendió que el orden también podía ser un gesto creativo. Que la planificación, lejos de ser enemiga del arte, era su mejor aliada. Que alguien tenía que sostener los hilos invisibles para que la belleza ocurriera. «Una productora creativa no es solo alguien que pone límites o estructura. Protegemos la visión del artista. Yo siempre estoy al servicio de esa idea, de esa primera chispa que se puede perder fácilmente si no se cuida», explica. Y en su forma de contarlo hay algo maternal, algo de instructora: alguien que acompaña sin protagonismo, pero con pulso firme.

Vida en tránsito

Su carrera empezó de la forma más inesperada posible. Estudiaba Publicidad y Relaciones Públicas cuando una práctica universitaria le llevó a una productora de moda en Barcelona. «No sabía bien lo que era ni lo que se hacía, al menos en sentido real. Tampoco tenía claro lo que era un backstage, pero enseguida supe que estaba en mi sitio», asegura Rentería. Porque, aunque no quisiera, la vida le dio poco margen para pensarlo. A los 20 años ya estaba en Nueva York produciendo una campaña de Carolina Herrera. «Me tocó reunirme con ella y con su hija, en sus oficinas. Subí a la planta 83 de un rascacielos. Se abrió el ascensor y allí estaba ese Andy Warhol colgado de la pared. Estaba desmayada por dentro, pero el proyecto salió genial».

Y es admirable cómo lo cuenta, con una serenidad de una joven que ha crecido trabajando en sets de medio mundo. Pero el vértigo sigue ahí. Desde entonces, «todo ha venido, prácticamente, rodado», sin desmerecer todo el trabajo. Editoriales para Vogue y Vanity Fair, campañas para Puig, colaboraciones con fotógrafos y creativos de talla internacional, rodajes en Marruecos, Los Ángeles o Madrid, en los márgenes de la luz y de la moda. Proyectos con alma y con presupuesto, donde su trabajo era —y es— el de traducir ideas abstractas en soluciones concretas sin que se disuelva lo artístico.

La paradoja de Sara Rentería es que su carrera le ha llevado lejos, pero, tras muchos años girando por el mundo, su deseo ha sido siempre volver a Donostia, «a mi lugar». A la brisa del Cantábrico, donde la belleza está en lo cotidiano y no necesita decorado. «No sé si fue el cansancio de tantos hoteles o el deseo de raíz, pero siento que es el momento de volver. Que esta tierra no tiene por qué ser solo un lugar en el que descansar, sino un paraje desde el que también se puede crear».

'Desesperados' | Chencho Corleone y Rauw Alejandro Reggaeton. 2021. Álbum:'Vice Versa'. Colaboración vibrante que mezcla el reguetón clásico con toques modernos, creando un tema lleno de energía y sensualidad, con la química entre Corleone y Alejandro que se siente en cada verso, transmitiendo la urgencia y pasión. 'Vidalita del mar' | Guitarricadelafuente Rock. 2022. Álbum:'La cantera'. Canción que fusiona el folclore tradicional con una sensibilidad moderna y delicada. Su voz cálida y la guitarra sencilla crean una atmósfera íntima y nostálgica, evocando paisajes marinos llenos de melancolía y calma.

No regresa con las manos vacías. Lo hace con Room Service, su propio proyecto, su productora creativa, con la que aspira a traer a Euskadi propuestas de gran escala, eventos internacionales, colaboraciones entre talento local y artistas globales. «Tenemos una identidad visual fortísima, con una tradición muy rica y muy potente. Pero siento que no se ha explotado aún con la mirada contemporánea que merece», reconoce entusiasta con el objetivo de no mirar solo a la cantidad, sino reparar más bien en la calidad. «Me interesa ofrecer servicios de producción que estén a la altura de lo que se hace en París o en Berlín, pero con sello donostiarra».

Sara no quiere una oficina con una puerta dorada ni un rótulo en neón. «Hoy en día las oficinas físicas no tienen mucho sentido en nuestro trabajo. Prefiero adaptar el espacio al proyecto, moverme según las necesidades, alquilar un lugar cuando sea necesario». Un modelo flexible, nómada pero preciso, como su forma de crear. Entre sus próximos pasos hay ideas que no puede contar todavía, que «están gestándose», pero sí adelanta que ya trabaja con un artista internacional para rodar aquí. Quiere que su proyecto sea una puerta de entrada al territorio, una productora service que recoja campañas, editoriales, eventos y videoclips y los transforme en una experiencia creativa conectada con el entorno, porque quiere que la ciudad «esté en el mapa, no solo por su belleza, sino por su capacidad de producción».

Formas de estar

En un mundo donde las tendencias cambian a una velocidad vertiginosa, la guipuzcoana apuesta por conectar con las emociones reales detrás de cada proyecto. «No se trata solo de cumplir un encargo, sino de entender qué quiere comunicar el artista o la marca desde lo más profundo. Ese es el verdadero reto, y también la mayor recompensa». Esa sensibilidad para captar lo intangible es, sin duda, una de las claves que la ha convertido en una figura tan valorada dentro del sector, y lo que alimenta su impulso por seguir creando desde San Sebastián, con la convicción de que aquí también pueden nacer historias universales, con el mismo pulso y la misma alma que en cualquier capital creativa del mundo.

Rentería habla cinco idiomas, ha trabajado en contextos multiculturales y ha aprendido a moverse entre generaciones. Dice que le interesa lo visual, «es lo que realmente me apasiona». No entiende la moda como superficie, sino como posibilidad narrativa. «El radar creativo se activa en equipo», reconoce. «No soy una artista solitaria. Las ideas siempre nacen de conversaciones, de referencias cruzadas», sin embargo, tras años al servicio de otros, ha llegado el momento de construir también desde sí misma: «Hay veces en las que una idea mía ha sido el detonante de un proyecto. Ahora es el momento de liderar mis propias ideas, de que cobren vida. No es solo una cuestión profesional, sino más bien emocional».

Sobre el futuro de la producción creativa, Rentería no se inquieta. Habla de la 'temible' inteligencia artificial con la calma de quien sabe que lo humano no se reemplaza. «Quizá la IA ayude en ciertos procesos, claro. Pero la piel, lo humano, lo impredecible, es lo que conecta de verdad», dice al respecto. Desde la pandemia, la industria audiovisual ha vivido una explosión sin precedentes. Las marcas, los artistas, las plataformas. Todos necesitan contenido. La velocidad es vertiginosa, pero ella –quién si no– apuesta por su oficio: «Hay que producir bien, no solo rápido. Cuidar el detalle. Volver a lo artesanal, incluso cuando el presupuesto es millonario».

El futuro no se improvisa, se produce. Así lo hará a partir de ahora. Ayer inauguró oficialmente su productora 'Made in Donostia'. Será una carta de presentación, pero también un manifiesto emocional. Una declaración de intenciones sobre cómo se puede volver a casa sin retroceder. Porque se puede producir sin perder el alma. Y es que uno de pronto entiende que Sara Rentería no está regresando. Está empezando.