La donostiarra Sara Rentería posa en la barandilla de La Concha de su ciudad natal, donde abrirá su productora creativa Room Service. BORJA LUNA

Sara Rentería, la donostiarra que crea videoclips para las grandes estrellas de la música

La directora creativa ha trabajado, entre otros, con Rosalía y Karol G y ahora vuelve con su productora a casa para impulsar también el talento local

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

A veces vuelves al lugar del que te has ido. Y no por nostalgia, sino porque, de pronto, todo lo aprendido fuera empieza a ... tener sentido aquí. Siempre que Sara Rentería camina por las calles de San Sebastián, lo hace con la determinación de quien ha estado en muchos lugares, aunque solo haya decidido quedarse en uno. Nadie diría que con sus 33 años es la sombra 'creativa' de algunos de los artistas más importantes del pop actual. Que ha estado en Nueva York, en Medellín, en Los Ángeles... negociando planos imposibles, cerrando localizaciones contra reloj y cuidando ideas como quien defiende un fuego. Que ha trabajado con nombres que retumban en la industria como una lista de éxitos de Rosalía, Karol G o Rauw Alejandro, a los cuales ha visto crecer profesional y musicalmente, pero de los que no puede hablar por su compromiso de confidencialidad.

