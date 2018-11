Sara Baras: «Mi baile es ahora más completo porque busca la belleza desde el corazón» La bailaora Sara Baras. / JESÚS DIGES/EFE Sara Baras, coreógrafa y bailaora La bailaora y coreógrafa Sara Baras celebra dos décadas de su compañía con 'Sombras' en la que será su sexta actuación en el Auditorio Kursaal IRATXE DE ARANTZIBIA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 noviembre 2018, 07:39

La farruca es el hilo conductor de 'Sombras', el espectáculo conmemorativo del vigésimo aniversario del Ballet Flamenco de Sara Baras, con el que la artista gaditana aspira a vivir otra noche mágica, hoy y mañana, en su sexta visita al Auditorio del Kursaal. Desde el Puerto de Santa María, Sara Baras atiende la llamada de este periódico y desgrana los entresijos de su nuevo espectáculo. «Miramos la palabra 'sombra' por lo positivo que conlleva: me parece una belleza la sombra de un bailarín», añade, aportando una pista sobre el origen del título de la obra.

- Sexta actuación en el Kursaal con su compañía, ¿de qué trata 'Sombras'?

-'Sombras' es realmente un espectáculo tipo concierto, con un pequeño hilo argumental que es la sombra que más me acompaña desde que empecé: mi farruca. Es como si el espectáculo fuera una gran farruca, donde por medio vamos viajando y tocando distintos registros, palos del flamenco, colores y texturas, siempre en la tonalidad y en la costura de la farruca.

- La farruca es un palo flamenco más asociado al hombre, ¿por qué apuesta por ella?

- Pienso que en la farruca se ven la sobriedad, el riesgo, la elegancia, no tener adornos ni donde esconderte, mostrarte tal y como eres. Aunque sea un palo flamenco que necesite una técnica muy, muy buena, realmente tiene mucha alma, porque depende del momento: ese riesgo, ese silencio, ese peligro que tiene estar sin tener donde cubrirte en el escenario, es lo que a diario te hace crecer. Noto la evolución de mi baile en la farruca, porque la primera vez que la hice fue hace veinte años y encima en una época en la que sólo la hacían los hombres, por lo que era muy valiente: con el respeto a la tradición y a los maestros, pero con la libertad de dejarse llevar por lo que sentía y con toda mi verdad.

- ¿Qué otros palos se abordan en el espectáculo?

- En 'Sombras' se fusiona entre algo muy tradicional y algo muy de hoy, respetando siempre mucho a los antiguos y a los maestros de la tradición, pero mostrando nuestra personalidad que es diferente. Hay palos del flamenco que son de una riqueza musical bestial: de pronto, una serrana, que va dentro de la rama de la seguiriya, o hacer una mariana, que son cantes muy complicados y antiguos.

- Nuevamente, cuenta como artista invitado con su marido, José Serrano.

- Soy una persona con mucha suerte en la vida, como poder bailar al lado de esta sombra que es José Serrano. En 'Sombras', hacemos un paso a dos que para nosotros significa una gran cantidad de personajes que hemos hecho juntos durante casi nuestra vida. Decidimos hacer un paso a dos que reuniera toda la esencia y toda nuestra verdad. Es un regalo poder bailar con él a diario. Bailamos 'Take this waltz' de Leonard Cohen, con letra de Lorca, en la maravillosa versión de Keko Baldomero y cantada por Israel Fernández. Tenemos la suerte de poder compartir nuestra conexión con el público y que éste pueda casi bailar con nosotros el vals.

- ¿Qué aportan los garabatos del pintor Andrés Mérida?

- El garabato es como una sombra pero con movimiento. Andrés Mérida es un maravilloso pintor malagueño y por su forma de pintar, le llamamos 'garabatista'. Realmente son unas telas perfectamente iluminadas por Óscar Gómez de los Reyes y en contraste con el vestuario de Luis F. Dos Santos, que crean un juego muy bonito. Andrés es una persona maravillosa, un artista con una sensibilidad muy especial y haber dibujado delante de nosotros durante todos los ensayos, ha sido una experiencia preciosa. Otra de las cosas que me encanta de 'Sombras': poder incluir artistas de otro registro.

- Dos llenos y un gran éxito en su última visita a San Sebastián hace tres años, ¿qué recuerdos asocia al Kursaal?

- Los recuerdos del Kursaal son unas noches súpermágicas. El público de San Sebastián es muy culto, muy acostumbrado a la música y a la danza y por eso, es un gusto poder bailar ahí, en una tierra tan especial y bonita. Me apetece mucho llevar 'Sombras' ahora porque está en un momento precioso.

- Mantener una compañía de danza privada en España veinte años, ¿es un milagro?

- Lo primero que pienso de los veinte años es dar las gracias al público, una y otra vez, porque gracias a él, nosotros seguimos ahí: no tendré palabras suficientes para agradecer porque en todos los lugares el público se ha volcado y sigue volcándose. Me siento orgullosa del grupo que hemos formado, de la seriedad y entrega, y de no haber bajado la guardia desde el principio. La responsabilidad es fuerte y, a veces, duele, pero merece la pena por mostrar el trabajo serio sobre el flamenco, que nuestros maestros habían dejado ya muy arriba.

- ¿Cómo ha ido evolucionando su baile con el paso de los años?

- La frescura del principio es maravillosa, porque buscas la velocidad, el paso difícil, pero con la edad, cambia tu forma de sentir y buscas más la belleza desde otro lugar: un silencio, un gesto, una parada, el peso y la madurez de levantar un brazo. Después de ser mamá, veía que tenía que aprender a no ser tan fuerte ni rápida, pero para nada. Creo que ahora es el mejor momento de mi carrera, porque tiene mucho más sentido la manera de bailar, mucho más madura e inteligente. Mi baile ahora es más completo porque no es cuestión de velocidad o resistencia; es cuestión de buscar la belleza desde el corazón y desde otro punto de vista.

- Después de toda una vida dedicada al baile, ¿qué le sigue moviendo a bailar diariamente?

- Es mi forma de vida, es mi lenguaje... gracias al baile, conozco la vida. No es un trabajo que empiece a las ocho y termine a las tres. Me ha dado lo más grande que me puede pasar: poder ayudar a la gente que lo necesita, poder transmitir a la gente que empieza toda la ilusión y que los sueños si los trabajas, se pueden cumplir. Es un no parar de aprender, intentar mejorar y estar siempre sin bajar la guardia. Soy muy curiosa y me ha enriquecido estudiar fuera del flamenco. La primera vez que me agarré a una barra de ballet, me colocó el cuerpo y me permitió tener un lenguaje mucho más amplio, pero soy flamenca, ¡es mi vida! (ríe).