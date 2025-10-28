Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Esther Ferrer, en la presentación hace tres años del mosaico que se instalará junto a Tabakalera. Iñigo Arizmendi

San Telmo adquiere un díptico de Esther Ferrer de la serie de los números primos

La obra, de 2,60 metros de ancho por un metro de alto, y realizada en hilo y rotulador sobre lienzo, se expondrá al público previsiblemente el próximo año

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Desde que San Telmo adquirió en 2010 por primera vez una obra de Esther Ferrer –'Le fil du temps'–, la pequeña colección del Museo ... sobre la artista donostiarra se fue ampliando hasta la media docena de creaciones que recorrían su trayectoria. Sin embargo, en la colección faltaba una línea de trabajo fundamental en la carrera de Ferrer: alguna obra de la serie 'Poema de los números primos'. La compra en la pasada edición de ARCO de la obra número 40 viene a llenar ese vacío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Manuel Ochotorena
  2. 2

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  3. 3 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  4. 4

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  7. 7 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  8. 8

    Sortu simplifica su organización y no tendrá «estructuras» en los pueblos de Euskadi
  9. 9

    Los casos de gripe aumentan un 40% en Gipuzkoa en la última semana
  10. 10

    Kutxabank busca en Gipuzkoa el estreno de su nuevo fondo de inversión para el arraigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Telmo adquiere un díptico de Esther Ferrer de la serie de los números primos

San Telmo adquiere un díptico de Esther Ferrer de la serie de los números primos