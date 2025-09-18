Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eneko Goia, Grabriela Cendoya y Susana Soto, posan en la biblioteca del Museo San Telmo, junto al fondo de fotolibros GCBC. Borja Luna

San Telmo adquiere más de 3.000 fotolibros del fondo de Gabriela Cendoya

Se trata de una de las colecciones más importantes del estado que equipara al museo con otros centros de arte a nivel mundial en esta especialidad

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:18

Un fotolibro es un libro escrito con fotografías, cuyo orden estable su creador de forma coherente y siguiendo un ritmo visual determinado, para contar una ... historia. Junto a las fotografías, el diseño, el texto (si lo hay), el grafismo, la tipografía y la impresión también adquieren su importancia. Para muchos artistas, es un soporte para la experimentación y la creatividad, y para abordar temas muy variados, muchos muy actuales, como las guerras, el feminismo o el cambio climático, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión
  2. 2

    Una mujer de Arrasate fallece en un accidente de bicicleta en Ecuador
  3. 3 La emotiva despedida a un querido camarero de San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  4. 4 Un tiburón azul en aguas de Hondarribia: «Los bañistas del puerto estaban preocupados»
  5. 5 La cola para probar un pintxo de tortilla en San Sebastián, a debate: «Es un bar como cualquier otro»
  6. 6 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  7. 7

    Una ertzaina destaca la «total dependencia» que una de las menores tenía del masajista de Altza acusado de agresión sexual
  8. 8 Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia»
  9. 9 Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde»
  10. 10 «El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Telmo adquiere más de 3.000 fotolibros del fondo de Gabriela Cendoya

San Telmo adquiere más de 3.000 fotolibros del fondo de Gabriela Cendoya