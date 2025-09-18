San Telmo adquiere más de 3.000 fotolibros del fondo de Gabriela Cendoya

Un fotolibro es un libro escrito con fotografías, cuyo orden estable su creador de forma coherente y siguiendo un ritmo visual determinado, para contar una ... historia. Junto a las fotografías, el diseño, el texto (si lo hay), el grafismo, la tipografía y la impresión también adquieren su importancia. Para muchos artistas, es un soporte para la experimentación y la creatividad, y para abordar temas muy variados, muchos muy actuales, como las guerras, el feminismo o el cambio climático, entre otros.

Gabriela Cendoya empezó a coleccionar fotolibros hace más de veinte años, atraída por este soporte que «asombra y maravilla», porque en estos tiempos de la inteligencia artificial son «portadores de nuestra memoria». Desde 2017, gracias al acuerdo de comodato firmado con el Museo San Telmo, su fondo ya se podía consultar en el Centro de Documentación y Biblioteca del centro. Ahora, el museo donostiarra ha comprado la colección completa de fotolibros de Gabriela Cendoya (GCBCI), que ha sido valorada en 300.000 euros.

El fondo está formado por 3.425 libros, de los cuales 3.143 pertenecen a la colección de Gabriela Cendoya y 282 son ejemplares que el museo ha ido adquiriendo desde que se inició el comodato. Tal y como ha explicado esta mañana la directora del Museo San Telmo, Susana Soto, se trata de una colección contemporánea, internacional y muy ecléctica, que presta atención a autoediciones, fotolibros de tiradas pequeñas y casi únicas, y la fotografía hecha por mujeres. Así, tienen especial peso los ejemplares japoneses y latinoamericanos. Se trata de una de las colecciones más importantes del estado y de Europa, por lo que Soto ha agradecido que Cendoya «haya decidido mantener el fondo aquí».

Por su parte, el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha destacado que esta adquisición «es una muy buena noticia para la ciudad», porque va a permitir que el museo acerque a la ciudadanía «una oferta única y singular», que va a «enriquicer el patrimonio cultural de la ciudad».

Gabriela Cendoya ha admitido que para ella era «muy importante» que su colección se quedara en San Telmo, museo que ha visitado «desde que era muy pequeña», aunque no ha ocultado que «cuesta despedirse de ella». Sin embardo ha reconocido que es una colección «que nació para ser compartida».

«Contenedores de emoción»

El desarrollo de los fotolibros tuvo su origen hace un siglo, en el contexto de las vanguardias históricas. Hoy en día vive una época dorada, porque los artistas lo utilizan cada vez más. Internet y los avances tecnológicos, además, han favorecido los procesos de difusión y la edición digital ha permitido tiradas más pequeñas y económicas.

Para Cendoya, el fotolibro es «un lenguaje de expresión». «Estos objetos, cercanos e intimos, son perfectos artefactos contenedores de significado y emoción, y a la vez, tan fáciles de compartir; nos obligan a parar, a pausar y a reflexionar, su lectura no deja indiferente».

Con la adquisición de esta colección, el museo San Telmo se convierte en el único lugar público de la comunidad autónoma que alberga un fondo de fotolibros. Además, tal y como ha recordado su directora, Susana Soto, en los últimos años su biblioteca se ha convertido en el centro de referencia sobre fotolibro y fotografía, que además, ha atraido a numeroro público joven.

A partir de ahora, el museo seguirá poniendo a disposición del público la colección en la biblioteca y continuará organizando presentaciones y talleres para difundir el universo del fotolibro. Además, algunos ejemplares se incluirán en exposiciones del museo a fin de completar y añadir la visión de los fotógrafos artistas que en cada una de ellas se aborden.