The Safes trae su power pop de guitarras cristalinas al Dabadaba por primera vez

El Dabadaba recibirá esta noche por primera vez a The Safes, banda de Chicago con diez años de trayectoria a sus espaldas. En su visita a Donostia presentarán 'Tasty Waves', que según apuntan desde la sala donostiarra, es «un disco de power pop pluscuamperfecto. con guitarras cristalinas, voces cuidadas y ganchos por doquier».

El grupo comenzó fusionando la inmediatez del garaje-rock con la fiereza sonora del post-grunge, pero nunca perdió de vista la pulcritud de las melodías pop, con Redd Kross, The Replacements o Cheap Trick como referentes más obvios. Con el paso del tiempo, la crudeza de su sonido se ha rebajado, sobre todo en directo, y The Safes se ha contagiado de un deje deudor de The Kinks, inspiración clave «en la búsqueda de la perfecta píldora de power pop». Las puertas del local se abirán a las 20.30 horas y el precio de la entrada asciende a 7 euros en venta anticipada y 10 en taquilla.